Глава МИД Польши Рау предложил «вооружить Украину до зубов» для противостояния России
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«Во-первых, Украину следует обеспечить всем оружием, которое ей нужно для защиты», — отмечает Рау.
По его мнению, президент России Владимир Путин требует от киевских властей «безоговорочной капитуляции» и у международного сообщества есть «единственный способ» повлиять на это, который заключается в том, чтобы «вооружить Украину до зубов».
Польский министр подчеркнул, что в том случае, если Россия добьётся своих целей на Украине, использование силы «постепенно станет новым стандартом в международной политике».
Ранее стало известно о намерении властей Великобритании передать Украине ещё 6 тыс. единиц оружия, включая противотанковые ракеты.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал США и НАТО прекратить поставки оружия и отправку наёмников на Украину.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что поставки США оружия на Украину подливают бензин в конфликт в стране.
Владимир Путин подчёркивал, что появление российских войск под Киевом не связано с намерением оккупировать Украину.