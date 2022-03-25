Глава МИД Польши Рау предложил «вооружить Украину до зубов» для противостояния России

Страны Запада должны предоставить Украине всё необходимое ей вооружение для противодействия России. Такое мнение выразил глава МИД Польши Збигнев Рау в своей статье для газеты Politico.

«Во-первых, Украину следует обеспечить всем оружием, которое ей нужно для защиты», — отмечает Рау.

По его мнению, президент России Владимир Путин требует от киевских властей «безоговорочной капитуляции» и у международного сообщества есть «единственный способ» повлиять на это, который заключается в том, чтобы «вооружить Украину до зубов».

Польский министр подчеркнул, что в том случае, если Россия добьётся своих целей на Украине, использование силы «постепенно станет новым стандартом в международной политике».

Ранее стало известно о намерении властей Великобритании передать Украине ещё 6 тыс. единиц оружия, включая противотанковые ракеты.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал США и НАТО прекратить поставки оружия и отправку наёмников на Украину.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что поставки США оружия на Украину подливают бензин в конфликт в стране.

Владимир Путин подчёркивал, что появление российских войск под Киевом не связано с намерением оккупировать Украину.