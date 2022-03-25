Глава МИД Польши Рау предложил «вооружить Украину до зубов» для противостояния России

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Страны Запада должны предоставить Украине всё необходимое ей вооружение для противодействия России. Такое мнение выразил глава МИД Польши Збигнев Рау в своей статье для газеты Politico.
Глава МИД Польши Рау предложил «вооружить Украину до зубов» для противостояния России
  • AP
  • © Olivier Douliery

«Во-первых, Украину следует обеспечить всем оружием, которое ей нужно для защиты», — отмечает Рау.

По его мнению, президент России Владимир Путин требует от киевских властей «безоговорочной капитуляции» и у международного сообщества есть «единственный способ» повлиять на это, который заключается в том, чтобы «вооружить Украину до зубов».

Польский министр подчеркнул, что в том случае, если Россия добьётся своих целей на Украине, использование силы «постепенно станет новым стандартом в международной политике».

Ранее стало известно о намерении властей Великобритании передать Украине ещё 6 тыс. единиц оружия, включая противотанковые ракеты.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал США и НАТО прекратить поставки оружия и отправку наёмников на Украину.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что поставки США оружия на Украину подливают бензин в конфликт в стране.

Владимир Путин подчёркивал, что появление российских войск под Киевом не связано с намерением оккупировать Украину.

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