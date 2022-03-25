В Пентагоне сообщили о доставке на Украину первой партии новой военной помощи

Соединённые Штаты доставили Украине первую партию из пакета военной помощи на $800 млн, заявил высокопоставленный представитель Пентагона.

«Что касается пакета помощи в $800 млн. Действительно, сегодня в регион прибыл один рейс», — цитирует РИА Новости его заявление.

Он добавил, что на Украину отправили несколько первоначальных партий, которые ожидаются в течение трёх дней.

Ранее высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что на текущей неделе США планируют начать поставки Украине в рамках пакета военной помощи в $800 млн.

16 марта американский президент Джо Байден проинформировал, что Соединённые Штаты передадут Украине оборонную помощь на $1 млрд.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страна выделит более $186 млн на гуманитарную помощь и поддержку беженцев с Украины.

До этого Байден подписал бюджет до конца 2022 года. Документ включает оказание гуманитарной и военной помощи Украине в размере $13,6 млрд.