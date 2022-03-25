В Пентагоне сообщили о доставке на Украину первой партии новой военной помощи
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«Что касается пакета помощи в $800 млн. Действительно, сегодня в регион прибыл один рейс», — цитирует РИА Новости его заявление.
Он добавил, что на Украину отправили несколько первоначальных партий, которые ожидаются в течение трёх дней.
Ранее высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что на текущей неделе США планируют начать поставки Украине в рамках пакета военной помощи в $800 млн.
16 марта американский президент Джо Байден проинформировал, что Соединённые Штаты передадут Украине оборонную помощь на $1 млрд.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страна выделит более $186 млн на гуманитарную помощь и поддержку беженцев с Украины.
До этого Байден подписал бюджет до конца 2022 года. Документ включает оказание гуманитарной и военной помощи Украине в размере $13,6 млрд.