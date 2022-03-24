Пентагон: США на неделе начнут поставки Украине в рамках пакета военной помощи

Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что на текущей неделе США планируют начать поставки Украине в рамках пакета военной помощи в $800 млн.

«Следующий большой транш на $800 млн, который санкционировал президент должен начать прибывать... в течение следующего дня или около того», — приводит РИА Новости слова представителя Пентагона на брифинге.

По его словам, доставка выделенной Украине военной помощи потребует множества транспортных авиарейсов.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил об упрощении таможенных процедур для организации ввоза на территорию государства «грузов для обороны и людей».

16 марта американский президент Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты передадут Украине оборонную помощь на $1 млрд.