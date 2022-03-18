Путин: цель спецоперации на Украине — избавить людей от геноцида

Российский президент Владимир Путин в ходе выступления на концерте-митинге по случаю восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией заявил, что целью специальной военной операции на Украине является избавление людей от геноцида.

«Люди, которые проживали, проживают в Донбассе, не согласились с государственным переворотом (на Украине. — RT)», — заявил Путин.

По его словам, «против них тут же были организованы карательные военные операции, их тут же погрузили в блокаду и подвергли систематическим обстрелам».

Он подчеркнул, что «это всё и есть то, что называется геноцид».

«Именно избавить людей от этих страданий, от этого геноцида является основной, главной причиной, побудительным мотивом и целью военной операции», — подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин заявил, что появление российских войск под Киевом не связано с намерением оккупировать Украину.