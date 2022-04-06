Минобороны: Украина завершила подготовку провокаций в Сумской и Киевской областях

Украинская сторона завершила подготовку провокаций в ряде населённых пунктов Сумской и Киевской областей. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По словам Мизинцева, циничная провокация украинских неонацистов

с массовой гибелью гражданского населения в Буче, которая была проведена при полной поддержке киевского режима, является очередным свидетельством геноцида по отношению к своему собственному народу.

Мизинцев заявил, что провокация была осуществлена в отношении мирных граждан, которые якобы не оказали сопротивления российским ВС в период их пребывания в Буче.

В Минобороны подчеркнули, что «это бесчеловечное и ужасное преступление киевского режима должно быть тщательно расследовано с привлечением международных правозащитных организаций».

Также Мизинцев заявил, что на этом украинские власти не останавливаются.

«В настоящее время завершена подготовка подобных провокаций с привлечением мирного населения в городах Конотоп и Тростянец Сумской области, а также в Бородянке и Катюжанке Киевской области», — заявил он.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга назвала провокацию в Буче преступлением украинских властей.