Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что 5 апреля Россия доставила на Украину ещё около 450 т гуманитарных грузов.

«В Донецкой, Луганской народных республиках и Херсонской области... мирному населению передано 449 т предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания», — сказал Мизинцев.

Всего с 2 марта Российской Федерацией на Украину уже доставлено 8541,3 т гуманитарных грузов, проведено 757 гуманитарных акций.

По его словам, сегодня проводятся три гуманитарные акции в Николаевской и Херсонской областях, в ходе которых населению будет передано 130 т предметов первой необходимости и продуктов питания.

Ранее сообщалось, что МЧС России доставило более 650 т гуманитарной помощи в Донбасс и на Украину.