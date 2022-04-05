Россия доставила на Украину ещё около 450 т гуманитарных грузов

Короткая ссылка
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что 5 апреля Россия доставила на Украину ещё около 450 т гуманитарных грузов.
Россия доставила на Украину ещё около 450 т гуманитарных грузов
  • РИА Новости
  • © Сергей Пивоваров

«В Донецкой, Луганской народных республиках и Херсонской области... мирному населению передано 449 т предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания», — сказал Мизинцев.

Всего с 2 марта Российской Федерацией на Украину уже доставлено 8541,3 т гуманитарных грузов, проведено 757 гуманитарных акций.

По его словам, сегодня проводятся три гуманитарные акции в Николаевской и Херсонской областях, в ходе которых населению будет передано 130 т предметов первой необходимости и продуктов питания.

Ранее сообщалось, что МЧС России доставило более 650 т гуманитарной помощи в Донбасс и на Украину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить