МЧС России доставило более 650 т гумпомощи в Донбасс и на Украину
«Сегодня более 650 т груза МЧС России доставило в ДНР, ЛНР и (на) Украину», — цитирует РИА Новости сообщение.
Отмечается, что колонна из 60 автомобилей доставила бутилированную воду, консервы, детское питание, макароны, конфеты, муку, а также предметы первой необходимости и строительные материалы.
Ранее ФАН со ссылкой на Департамент информационной политики Свердловской области писало, что в регионе собрали более 124 т гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.