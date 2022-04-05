МЧС России доставило более 650 т гумпомощи в Донбасс и на Украину

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МЧС России доставило более 650 т гуманитарной помощи в Донбасс и на Украину, сообщила пресс-служба ведомства.

«Сегодня более 650 т груза МЧС России доставило в ДНР, ЛНР и (на) Украину», — цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что колонна из 60 автомобилей доставила бутилированную воду, консервы, детское питание, макароны, конфеты, муку, а также предметы первой необходимости и строительные материалы.

Ранее ФАН со ссылкой на Департамент информационной политики Свердловской области писало, что в регионе собрали более 124 т гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.

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