Из Подмосковья направили ещё 60 т гуманитарной помощи жителям Донбасса

В Московской области собрали еще 60 т гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

«Наши волонтёры сейчас максимально вовлечены в работу по сбору гумгруза и делают всё возможное, чтобы те, кто получит эту помощь, ощутили бы, с какой заботой и любовью её собирали на территории Подмосковья», — заявила министр правительства региона по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе.

Отмечается, что груз отправили на трёх фурах из распределительного центра гуманитарной помощи в Домодедове.

Ранее ФАН со ссылкой на Департамент информационной политики Свердловской области писало, что в регионе собрали более 124 т гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.