«Подготовка провокаций»: как на Западе хотят расследовать военные преступления на Украине

В Европейском агентстве по сотрудничеству органов юстиции (Евроюст) заявили, что поддержали создание совместной группы для расследования возможных международных преступлений на Украине, которую сформировали компетентные органы Литвы, Польши и самой Украины. Своей главной задачей Евроюст определил помощь в сборе доказательств и обмене ими между партнёрами. Отмечается, что стать участниками следственной группы могут и другие члены ЕС, а также третьи страны. Между тем Россия уже долгое время пытается привлечь внимание Запада к военным преступлениям и нарушениям прав человека на Украине, однако её усилия чаще всего игнорируются. Эксперты считают, что новая следственная группа, скорее всего, будет предвзята в оценке событий, так как её костяк составляют представители русофобски настроенных государств.

Европейское агентство по сотрудничеству органов юстиции (Евроюст) поддержало создание совместной группы для расследования возможных международных преступлений на Украине, в том числе военных преступлений и преступлений против человечности. Об этом 28 марта заявили в пресс-службе организации, уточнив, что следственную группу сформировали Литва, Польша и Украина.

«Агентство предоставило правовую и техническую поддержку для создания объединённой следственной группы... Её главная цель — собирать доказательства и быстро и надёжно обмениваться ими между партнёрами», — говорится в сообщении.

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Евроюст также взял на себя ответственность за поддержку координации и сотрудничества между следственными органами и прокуратурами стран, которые решили начать собственные расследования. Среди них, по данным украинской стороны, Словакия, Эстония, Германия, Швеция, Латвия, Норвегия и Франция.

«Участие в объединённой следственной группе может быть расширено за счёт других государств — членов ЕС, третьих стран или других третьих сторон, если это будет необходимо, — сообщили в пресс-службе. — Объединённая следственная группа также будет содействовать сотрудничеству этих стран с Международным уголовным судом (МУС)».

Следственная группа была сформирована 25 марта по инициативе генерального прокурора Литвы Ниды Грунскене, министра юстиции и генпрокурора Польши Збигнева Зёбро и генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой. При этом, как отметила в тот же день Венедиктова, предметом для расследования станет «агрессия РФ» и приписываемые ей военные преступления.

Своё расследование проводит и сам МУС. Как сообщил 2 марта главный прокурор суда Карим Хан, с просьбой об этом к органу обратились 39 государств. В фокусе расследования будет период с 21 ноября 2013 года до настоящего момента.

Здание МУС

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При этом Россия не является участницей Международного уголовного суда, хотя и была одной из сторон, которая разрабатывала его основополагающий документ — Римский статут. В ноябре 2016 года Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел направить Генсеку ООН уведомление о намерении страны не становиться участником МУС. В распоряжении говорилось, что с таким предложением выступил Минюст России и оно было согласовано с МИД, Верховным судом и другими ведомствами.

Как пояснил тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, такое решение было принято в соответствии с национальными интересами.

Без надежды на объективность

В российском парламенте считают, что рассчитывать на объективность работы поддержанной Евроюстом «международной» следственной группы не стоит.

«Учитывая русофобскую политику Украины, Польши и Литвы, их абсолютно проамериканскую и пронатовскую позицию, их необъективные заявления в оценке ситуации на Украине, не приходится рассчитывать на добросовестную работу их представителей в каких-либо комиссиях и группах, разбирающихся в вопросах российско-украинских отношений. Так что я не вижу за этим шагом ничего, кроме подготовки провокаций в отношении России», — пояснил в комментарии RT первый зампредседателя комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков.

В свою очередь, российский дипломат, член Совета Федерации Константин Долгов в беседе с RT отметил, что новая структура, образованная под патронажем Евроюста, похожа на очередной пропагандистский трюк.

«Сейчас пытаются свалить с больной головы на здоровую, обвинить в военных и гуманитарных преступлениях Россию. Притом что эти преступления совершаются нацбатами и ВСУ, которые обстреливают жилые кварталы Донецка, Горловки и других населённых пунктов. Тот факт, что группу организовали Польша, Украина и Литва, говорит, что это всё — антироссийская акция, так как они сами являются участниками и соучастниками этих преступлений», — сказал Долгов.

Интерес из-за океана

Приписываемыми России «военными преступлениями» озаботились и в Соединённых Штатах. Так, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге 18 марта заявила, что Госдепартамент собирает и изучает соответствующие данные, а также передаёт их в международные органы.

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«Мы, конечно же, не будем выполнять роль обвинителя. Разбором в судебном порядке всех случаев военных преступлений будут заниматься международные органы. Мы будем способствовать этому посредством передачи информации, а они будут следовать своим процедурам», — сказала она.

Аналогичную деятельность осуществляют и в Пентагоне. По словам официального представителя ведомства Джона Кирби, министерство собирается внести свой вклад в расследование.

«Мы помогаем собирать доказательства… Мы будем содействовать этому следственному процессу», — рассказал он.

При этом, как отметил 26 марта российский посол в США Анатолий Антонов, Вашингтону следовало бы предъявить себе счёт за разрушенные города и десятки тысяч человеческих жизней, загубленных в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии.

«Российская специальная операция призвана положить конец продолжавшемуся долгое время геноциду мирного населения в Донбассе и разоружить неонацистов на Украине. Пора бы уже понять, что наша страна, в отличие от американцев, делает всё, чтобы пресечь военные преступления», — подчеркнул глава дипмиссии.

Позиция России

Москва неоднократно пыталась привлечь внимание Запада к военным преступлениям на Украине, которые совершались с 2014 года, когда в стране был осуществлён государственный переворот. В частности, основываясь на ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Россия 22 июля 2021 года подала межгосударственную жалобу против Украины в Европейский суд по правам человека.

Как пояснили тогда в Генпрокуратуре страны, «обращение призвано привлечь внимание Европейского суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение, провести надлежащее расследование и немедленно привлечь виновных лиц к ответственности, восстановить мир и согласие на территории Украины».

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Речь идёт об ответственности киевского режима за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе на площади Независимости в украинской столице в 2014 году, в Доме профсоюзов в Одессе и в Донбассе в ходе проведения так называемой антитеррористической операции.

Фиксирует военные преступления на Украине и Следственный комитет России. По состоянию на 10 февраля 2022-го с момента госпереворота он возбудил 467 уголовных дел по фактам обстрелов жилых домов, гражданской инфраструктуры и объектов жизнеобеспечения с применением крупнокалиберной артиллерии, миномётов, гранатомётов и стрелкового вооружения.

Достучаться до западного сообщества Россия пыталась и через ООН. Как напомнил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя на заседании Совета Безопасности 25 марта, для коллег по СБ в 2021 году Россия проводила неформальные заседания, чтобы дать им больше информации по одесской трагедии и бойне на площади Независимости в Киеве.

«Однако в ответ в лучшем случае услышали от западных партнёров лишь штампованные клише о «российской пропаганде», — отметил дипломат.

Фрагмент украинской ракеты «Точка-У» возле Дома правительства в Донецке

РИА Новости

© Максим Блинов

Одним из последних резонансных преступлений со стороны ВСУ стал ракетный удар по жилому кварталу в центре Донецка с использованием кассетного боеприпаса. При этом в Европе, где публично оценивают ход российской спецоперации, этот факт проигнорировали, на что обратил внимание Владимир Путин в беседе с председателем Евросовета Шарлем Мишелем.

Без комментариев от Запада остаются и распространившиеся по соцсетям видеозаписи, на которых украинские националисты издеваются над военнопленными. И это при том, что омбудсмен ДНР Дарья Морозова обратилась в международные организации с призывом вмешаться в ситуацию.

Непомерные амбиции

По мнению опрошенных RT экспертов, новое следственное образование под эгидой Евроюста имеет своей целью перекладывание на Россию ответственности за все события на Украине.

«Наличие Литвы и Польши говорит о том, что по определению эта так называемая группа по военным преступлениям создана не для того, чтобы реальных преступников выявлять, а чтобы на основании фейков и ангажированного мнения попытаться выставить нашу страну, наших солдат военными преступниками. Ни о какой объективности здесь речи быть не может», — выразил уверенность замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.

Такого же взгляда придерживается и старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Страны — инициаторы нынешней группы по расследованию, берущие на себя какие-то полномочия, сами небезупречны в соблюдении прав человека. К Польше есть серьёзные претензии со стороны Еврокомиссии в этом вопросе. Литва практикует незаконное задержание россиян на своей территории. Так что то, что они берут на себя какую-то ответственность, вызывает не только иронию, но и недоумение», — заметил эксперт.

В связи с этим Никита Данюк считает, что Россия должна организовать некий аналог Нюрнбергского процесса, чтобы на Западе наконец увидели, против кого проводится спецоперация.

«Виновные, досье на которых уже есть у РФ, должны будут понести суровое наказание в рамках правового поля, а все попытки Запада их выгородить должны будут разбиться о те доказательства, которые удастся собрать в рамках специальной военной операции. Я думаю, что доказательств будет огромное количество», — сказал аналитик.

Тем более, как подчеркнул Владимир Оленченко, факты совершённых киевским режимом преступлений не имеют срока давности.

«Россия неоднократно привлекала к этому внимание Евросоюза и его отдельных членов в рамках «нормандской четвёрки». Но адекватной реакции от них не поступило. Однако это не значит, что все эти преступления ушли в небытие. Они все учтены и будут преданы огласке. Будут названы виновные, и они понесут заслуженное наказание», — резюмировал эксперт.