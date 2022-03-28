Байден заявил, что не призывал к смене власти в России

Глава Белого дома Джо Байден заверил, что не призывал к смене власти в России. Ранее американский президент говорил, что Владимир Путин «не может оставаться у власти». После этого в пресс-службе Белого дома заявили, что Байден не имел в виду смену власти в РФ.

AP

© Patrick Semansky