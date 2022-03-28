Байден заявил, что не призывал к смене власти в России
- AP
- © Patrick Semansky
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28 марта 2022
За минувшие сутки из Мариуполя на территорию Донецкой Народной Республики был эвакуирован 681 человек, в том числе 142 ребёнка, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
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Корреспондент RT Игорь Жданов — об устройстве полевого госпиталя российских ВС.
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Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров сообщил, что ему поступают угрозы от украинских радикалов.
«Мне начали массово поступать звонки из Херсонской области, где исторически компактно проживают крымские татары. Наши соотечественники сообщают, что украинские радикалы из числа запрещённой в России экстремисткой организации «Меджлис крымско-татарского народа»* оказывают давление, всячески запугивают и угрожают расправой, в том числе над их детьми, которые обучаются в городах Украины, которые находятся под контролем нацистов, или учатся за границей», — сказал он в разговоре с РИА Новости.
* «Меджлис крымско-татарского народа» — общественное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда Республики Крым от 26.04.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ от 29.09.2016).
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Украинские артиллеристы на Киевском направлении расстреливают медицинские машины с красным крестом.
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Подразделения воздушно-десантных войск совершили марш в Киевской области с преодолением водной преграды, сообщили в Минобороны РФ.
При этом во время движения радиолокационной станцией мобильного зенитного ракетного комплекса ВДВ «Стрела» были обнаружены разведывательный и боевой беспилотные летательные аппараты украинских националистов, по которым было применено огневое воздействие. Все цели уничтожены.
«В данный момент совершили марш, преодолели водные преграды, заняли оборону. Сбили два летательных аппарата. Один из них оказался боевой, второй — разведчик. Коллектив нашей боевой машины слаженный, все опытные, не первый год в армии, каждый знает свою задачу и задачи своего товарищ», — сказал командир боевой машины Алексей.
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В Канаде с полок супермаркетов убирают российские продукты. Как сообщает Globe and Mail, компании Empire Company, Metro и Loblaw Companies ввели подобные меры в знак поддержки Украины.
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Корреспондент RT Игорь Жданов находится в полевом госпитале российских ВС на Киевском направлении.
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Вооружённые силы Украины за минувшие сутки один раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
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Роспотребнадзор ведёт мониторинг радиационной обстановки в РФ из-за пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. По данным ведомства, обстановка стабильная.Также по теме«Вместо разрухи — дорогостоящая техника»: RT посетил якобы уничтоженную российскими силами лабораторию в ЧернобылеСъёмочная группа RT побывала в Чернобыле, где посетила лабораторию радиационного контроля, которую, по заявлениям украинской стороны и...
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Токио не может реквизировать валютные резервы Центрального банка России, хранящиеся в Банке Японии, сообщил министр финансов Сюнъити Судзуки.
«Исходя из нынешнего законодательства, в частности закона о Банке Японии, нет установлений, согласно которым можно было бы реквизировать валютные резервы центральных банков других стран, которые хранятся в Банке Японии. Правительство Японии не может реквизировать валютные резервы центральных банков других стран, которые хранятся в Банке Японии», — приводит его слова РИА Новости.