Путин обратил внимание на молчание ЕС в отношении ракетного удара по центру Донецка
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«Президент России обратил особое внимание, что руководство Евросоюза, публично оценивая происходящее, проигнорировало вчерашнюю преступную и бесчеловечную акцию украинских военных — ракетный удар по жилому кварталу в центре Донецка с использованием кассетного боеприпаса», — говорится в заявлении пресс-службы Кремля.
14 марта в центре столицы ДНР возле Дома правительства была сбита украинская ракета «Точка-У».
По последним данным, по меньшей мере 21 человек погиб и ещё 37 пострадали в результате падения обломков ракеты.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что уже установлены личности военных, которые виновны в обстреле города.