Путин обратил внимание на молчание ЕС в отношении ракетного удара по центру Донецка

Президент России Владимир Путин в беседе с председателем Евросовета Шарлем Мишелем акцентировал внимание на молчании ЕС в отношении ракетного удара украинских военных по центру Донецка.

«Президент России обратил особое внимание, что руководство Евросоюза, публично оценивая происходящее, проигнорировало вчерашнюю преступную и бесчеловечную акцию украинских военных — ракетный удар по жилому кварталу в центре Донецка с использованием кассетного боеприпаса», — говорится в заявлении пресс-службы Кремля.

14 марта в центре столицы ДНР возле Дома правительства была сбита украинская ракета «Точка-У».

По последним данным, по меньшей мере 21 человек погиб и ещё 37 пострадали в результате падения обломков ракеты.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что уже установлены личности военных, которые виновны в обстреле города.