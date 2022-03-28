В ДНР призвали международные организации отреагировать на пытки военных украинскими националистами

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Омбудсмен ДНР Дарья Морозова обратилась в международные организации с призывом вмешаться в ситуацию с пытками российских военнопленных на Украине.
В ДНР призвали международные организации отреагировать на пытки военных украинскими националистами
  • РИА Новости

Морозова заявила, что была глубоко потрясена видео из Харьковской области, распространённым в соцсетях. На опубликованных кадрах украинские националисты издеваются над российскими военнослужащими.

«Безоружным и связанным мужчинам простреливают ноги. При этом их продолжают допрашивать, оставляя без необходимой медицинской помощи. Мы говорим о вопиющем факте нарушения международного гуманитарного права и международного права в области прав человека. Это военное преступление», — говорится в сообщении на сайте омбудсмена ДНР.

По словам Морозовой, она уже направила официальные обращения в адрес главы делегации МККК на Украине Паскаля Хундта и главы мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильды Богнер с призывом вмешаться в ситуацию, дать правовую оценку случившемуся и принять меры реагирования для предотвращения подобных случаев.

«Цивилизованный мир не может оставлять преступные действия Украины в отношении военнопленных без внимания и осуждения. Это обесценивает не только международное гуманитарное право, но и институт прав человека в целом», — заключила омбудсмен ДНР.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что боевики, причастные к издевательствам, и руководители киевского режима, призывающие к издевательствам над российскими военными, будут найдены и понесут суровую ответственность.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уведомил, что в Кремле видели эти «чудовищные кадры».

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