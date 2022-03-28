Песков: пытавшие российских военных на Украине подлежат преследованию и будут наказаны
- РИА Новости
- © Кирилл Каллиников
«Безусловно, они нуждаются в правовой оценке, и те, кто принимал участие в этих пытках, подлежат преследованию. Они должны понести ответственность за свои действия», — сказал он журналистам.
Песков отметил, что в Кремле видели эти «чудовищные кадры».
27 марта глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными российскими военными.
Как отметили в СК, на видео, опубликованном ранее, националисты крайне жестоко обращаются с пленными.
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что боевики, причастные к издевательствам, и руководители киевского режима, призывающие к издевательствам над российскими военными, будут найдены и понесут суровую ответственность.