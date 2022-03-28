Песков: пытавшие российских военных на Украине подлежат преследованию и будут наказаны

Участвовавших в пытках пленных военнослужащих Вооружённых сил России на Украине будут преследовать, они ответят за свои деяния, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, они нуждаются в правовой оценке, и те, кто принимал участие в этих пытках, подлежат преследованию. Они должны понести ответственность за свои действия», — сказал он журналистам.

Песков отметил, что в Кремле видели эти «чудовищные кадры».

27 марта глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными российскими военными.

Как отметили в СК, на видео, опубликованном ранее, националисты крайне жестоко обращаются с пленными.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что боевики, причастные к издевательствам, и руководители киевского режима, призывающие к издевательствам над российскими военными, будут найдены и понесут суровую ответственность.