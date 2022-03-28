«Кара их неизбежно настигнет»: СКР расследует случаи пыток и убийства украинскими националистами военнопленных

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факты жестокого обращения с военнопленными на Украине. Речь идёт о распространённых в сети видеороликах. На одном из них националист глумится и жестоко убивает россиянина, руки которого связаны за спиной. На другом каратели из украинских нацбатов стреляют по ногам военнопленным, допрашивая их. Появляются и другие записи, содержащие не менее жестокие сцены с отрезанием пальцев и избиениями раненых. В сети развернулась обширная кампания по деанонимизации радикалов, участвующих в издевательствах над пленными и записывающих пытки на видео.

В понедельник, 28 марта, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и расследовать факт жестокого избиения и убийства российского военнопленного в подъезде одного из жилых домов на территории Украины.

«На видеозаписи, которая получила распространение в сети Интернет, запечатлён процесс избиения и убийства представителем националистических отрядов Украины российского военнопленного, руки которого связаны за спиной. В рамках расследования будут установлены все соучастники глумления, избиения и жестокого убийства», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Накануне в сети появились другие кадры пыток над военнопленными на Украине — каратели из нацбатальонов прострелили им ноги и, не оказывая медицинской помощи, пытались допрашивать, хотя те теряли сознание, лёжа на земле в лужах крови.

«По некоторым данным, противоправные действия имели место на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. А.И. Бастрыкин поручил следователям выяснить все обстоятельства произошедшего, осуществить сбор и фиксацию доказательств и установить всех причастных к этому лиц», — сообщили в СК.

Есть и иные ролики с вопиющими примерами жестокого обращения бойцов ВСУ с военнопленными. На одном из них запечатлён допрос сильно избитого солдата, которому отрезали указательный палец на руке.

На зверства украинской стороны обратила внимание даже западная пресса: в ежедневной видеоподборке немецкого таблоида Bild показали ролик, на котором связанным военнопленным по очереди простреливают ноги. Видео опубликовали под заголовком «Военные преступления Украины?»

Более того, журналист издания Джулиан Репке, известный своими антироссийскими заявлениями, опубликовал по этому поводу твит, в котором отметил, что военные преступления украинцев — это «не то, о чём хотелось бы рассказывать, но всё же говорить об этом необходимо».

«Люди увидели их истинное лицо»

Помимо пыток украинские националисты выкладывают в сеть видео с издевательствами над близкими погибших солдат. Так, один из членов нацбатальона, который дислоцируется под Харьковом (по данным ряда источников, мужчину зовут Иван Зализняк) опубликовал ролик, на котором он звонит родственнице, предположительно, погибшего военнослужащего ВС РФ с найденного у него телефона. В разговоре мужчина глумится над женщиной, со смехом и издёвками рассказывая о смерти близкого для неё человека.

Другие каратели идут ещё дальше — с телефонов, найденных у погибших военнослужащих, они рассылают их семьям фото трупов, которые предварительно уродуют. Результаты своих зверств они также выкладывают в сеть.

Жертвами радикалов становятся и мирные жители. Так, 28 марта Следственный комитет РФ начал расследование убийства женщины в Мариуполе, к которому, по имеющимся данным, причастны националисты. Её изуродованный труп российские военные нашли в подвале одной из школ города, где была база боевиков. При осмотре тела стало ясно, что перед смертью жертву пытали. На её животе была вырезана свастика.

«В рамках расследования следствием будут установлены обстоятельства произошедшего и лица из числа украинских националистов, причастные к совершению этого жестокого преступления», — заверили в СКР.

В беседе с RT военный эксперт Виктор Литовкин отметил, что действия карателей, устраивающих расправы над военнопленными и мирными жителями, а потом ещё и публикующих свои зверства в сети, позволят людям по всему миру наконец понять, что из себя на самом деле представляют солдаты украинских нацбатальонов.

«Люди сейчас увидели их истинное лицо, они должны знать, что из себя представляют эти нацисты. Пусть все знают, кто они, где живут. Их всех надо поймать и предать справедливому суду. Нацисты, безусловно, должны ответить за свои чудовищные злодеяния», — заявил эксперт.

В свою очередь, военный обозреватель и полковник в отставке Виктор Баранец в разговоре с RT напомнил, что именно против таких радикалов, которые сейчас подвергают изощрённым пыткам военнопленных, Россия и ведёт специальную военную операцию на Украине.

«Это люди из того же разряда, которые могут вырвать у матерей грудных детей и убить их об дерево, которые ложками достанут глаза людям, прибьют ржавыми гвоздями детей к заборам. Это вот эта стая, вот этот сорт быдла, зверюг, бандеровского закваса. Вот с ними мы боремся, не с украинским народом, а вот с этими зверями», — подчеркнул Баранец.

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Поиски украинских карателей

Первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов подтвердил RT, что все случаи жестокого обращения и пыток со стороны украинских военных расследуются спецслужбами России, а также республик Донбасса. Он также предупредил, что параллельно с компетентными органами за поиск и разоблачение этих военных преступников взялось большое количество «энтузиастов в интернете», и призвал получать информацию только из официальных источников.

«Сейчас очень многие пытаются найти ублюдков, которые пытают солдат. Но некоторые из «разоблачителей» ошибаются, тут нельзя верить им всем безоговорочно. Нельзя с уверенностью утверждать, что люди, которых сливают энтузиасты в интернете — это именно те самые чудовища. У нас есть спецслужбы, которые этими поисками занимаются профессионально. Нужно доверять только официальным источникам», — подчеркнул Безсонов.

В соцсетях действительно стали появляться каналы, пытающиеся деанонимизировать карателей из украинских нацбатальонов, фигурирующих в недавних видеороликах с пытками военных. Активисты, например, утверждают, что на кадрах видео, где солдатам простреливают ноги, мелькает известный лидер харьковских националистов и один из командиров нацбатальона «Азов» Сергей Величко.

До недавних пор Величко сидел в украинской тюрьме — мужчина был неоднократно судим за рэкет, бандитизм, похищения людей. Его выпустили из колонии сразу после начала российской спецоперации на Украине.

Другого командира «Азова» Константина Немичева интернет-активисты также считают причастным к зверствам над военнопленными под Харьковом. Видеоролики, где обездвиженных солдат с замотанными изолентой глазами свалили в кучу в подвале и заставляют петь гимн Украины, были опубликованы в соцсетях под логотипом Telegram-канала Немичева.

Энтузиасты также утверждают, что с помощью добровольцев из числа специалистов разведки по открытым источникам им удалось вычислить точные координаты места, где были записаны последние жуткие ролики с пытками над военнопленными. По данным ряда таких каналов, изуверства происходили на окраине села Малая Рогань под Харьковом, где сейчас активно действует батальон «Азов».

Расследования и наказание для карателей

В свою очередь, эксперты считают, что следует дождаться результатов расследований компетентных органов, чтобы со стопроцентной уверенностью говорить о лицах, принимавших участие в пытках.

«У нас всегда очень много людей бросается на подобные расследования. Но пока соответствующими органами не будет проведена полная идентификация и полное подтверждение всей этой информации, доверять этим данным преждевременно», — пояснил в комментарии RT военный обозреватель Владислав Шурыгин.

С ним соглашается Виктор Литовкин, по словам которого российские правоохранительные органы уже ведут большую работу на данном направлении. Аналитик выразил уверенность, что все причастные к зверствам над солдатами в итоге будут сурово наказаны.