«Провоцируют всё новые и новые жертвы»: Антонов призвал США прекратить накачку Украины летальными вооружениями

Обвинения представителей Госдепа США относительно неразорвавшихся российских боеприпасов, якобы оставленных Вооружёнными силами РФ на территории Украины, являются абсурдными, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. При этом он отметил, что американская сторона непрерывно поставляет киевскому режиму смертоносные вооружения. По его словам, именно Соединённые Штаты «провоцируют всё новые и новые жертвы».

AP

© Efrem Lukatsky