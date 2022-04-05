«Провоцируют всё новые и новые жертвы»: Антонов призвал США прекратить накачку Украины летальными вооружениями
- AP
- © Efrem Lukatsky
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05 апреля 2022
Испанский блогер и политический аналитик Рубен Гисберт отправился в Донбасс, чтобы проверить сообщения о преступлениях нацбатов против мирных жителей.
В эфире RT он подчеркнул, что на Западе по политическим мотивам не хотят расследовать и освещать происходящее в Мариуполе и Донбассе.
«Я просто пытаюсь изложить всю информацию о конфликте, касающуюся Украины и гражданской войны, идущей в Донбассе с 2014 года, и прежде всего то, что моя страна, Испания, и Запад предоставляют оружие [украинскому] правительству. И нужно следить за тем, что делается с этим оружием, потому что если оно, как я считаю, используется для убийства гражданских лиц, то это геноцид и моя страна является соучастницей геноцида», — сказал он.
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Использование США своих стратегических нефтяных резервов не приведёт к снижению цен на бензин. При этом Штаты могут столкнуться с большими проблемами, если не пополнят эти запасы. Об этом пишет Fox News со ссылкой на слова приглашённого на CNN президента компании Rapidan Energy Боба Макнелли.
1 млн баррелей из стратегических запасов в день будет недостаточно для решения «российской проблемы», в то время как стоимость топлива в США определяют мировые цены на нефть, отмечает издание.
При этом, кроме ситуации на Украине, в мире полно других причин для перебоев поставок топлива, поэтому США должны пополнить резервы, чтобы не оказаться в ещё более уязвимом положении.
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Основные события спецоперации 4 апреля — в видео RT.
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Инсинуации о якобы возможном применении Россией ядерного оружия на Украине не имеют основы, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
По его словам, со стороны западных политиков звучат провокационные инсинуации о якобы возможном применении со стороны России в ходе специальной военной операции на Украине ядерного оружия.
«Эти вбросы не имеют ни малейшей рациональной основы», — приводит ТАСС слова Полянского на сессии комиссии ООН по разоружению.
Он добавил, что данные вбросы рассчитаны на нагнетание градуса антироссийской истерии.
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Соединённые Штаты в марте тайно осуществили успешное испытание гиперзвуковой ракеты, но не сообщали об этом, чтобы избежать напряжённости с Россией, сообщает телеканал CNN со ссылкой на военный источник.
«США успешно испытали гиперзвуковую ракету в середине марта, но молчали на протяжении двух недель, чтобы избежать усиления напряжённости с Россией», — говорится в сообщении.
Отмечается, что испытание прошло во время подготовки президента США Джо Байдена к визиту в Европу.
Согласно данным CNN, с бомбардировщика B-52 была запущена ракета концепции Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) версии компании Lockheed Martin.
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Обвинения со стороны США в якобы совершении российскими ВС военных преступлений на Украине направлены на демонизацию российской армии, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Очередные голословные обвинения — часть скоординированных усилий стран Запада по демонизации российских вооружённых сил», — сказал он.
Он добавил, что в Вашингтоне заняли «прокурорскую позу», не имея доказательств, и стали назначать виновных.
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Постпред России при ООН Василий Небензя показал журналистам доказательства постановочного характера ситуации в Буче. Журналистам было показано видео, на котором мэр Бучи выглядит счастливым и улыбается.
«Трудно представить, что он так себя ведёт на фоне бойни на улицах», — цитирует РИА Новости Небензю.
Он также показал видео Национальной гвардии от 2 апреля в Буче, на котором не видно погибших на улицах.
Также Небензя заявил, что российские военные не имеют отношения к провокации в Буче. Он отметил, что Россия намерена представить доказательства в Совбезе ООН.
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Посол РФ в США Анатолий Антонов призвал Вашингтон прекратить накачку Украины летальными вооружениями. По его словам, именно Соединённые Штаты провоцируют всё новые и новые жертвы.
«Обратили внимание на высказывания ст. замгоссекретаря США Бонни Дженкинс относительно угрозы, исходящей от неразорвавшихся российских боеприпасов, якобы оставленных ВС РФ на территории Украины.
Подобные обвинения абсурдны на фоне непрерывных поставок киевскому режиму смертоносных вооружений со стороны США. В их числе — ПЗРК и ПТРК, которые ВСУ и нацбатальоны при отступлении оставляют на позициях целыми партиями. Не меньшую озабоченность вызывает решение украинских властей раздать полученное от американцев оружие пополнившим отряды теробороны радикалам и вчерашним уголовникам.
Неспособность киевского режима обеспечивать должный контроль и охрану вооружений привела к разгулу стихийных бандформирований, занимающихся мародёрством, грабежами и террором», — говорится в заявлении.
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Уважаемые читатели RT. Начинаем нашу текстовую трансляцию, посвящённую событиям вокруг спецоперации РФ на Украине.