Песков назвал недостойными президента США выпады Байдена в адрес Путина
- AP
«Продолжаются личные оскорбления в адрес президента России, и это плохо. Мы считаем это неприемлемым и недостойным президента США», — сказал Песков.
Ранее телеканал ABC News сообщал, что Байден назвал происходящее в украинской Буче «военным преступлением», но при этом отказался от термина «геноцид».
До этого президент США, выступая на обеде «друзей Ирландии», назвал главу российского государства Владимира Путина «кровавым диктатором» и «головорезом».
3 апреля Минобороны опровергло обвинения со стороны киевского режима якобы в убийстве мирных жителей в Буче.
Высокопоставленный представитель Пентагона ранее заявил, что США не получили независимого подтверждения информации о многочисленных жертвах среди мирного населения в украинском посёлке.