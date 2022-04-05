Песков назвал недостойными президента США выпады Байдена в адрес Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя выпады американского лидера Джо Байдена в адрес своего российского коллеги Владимира Путина, назвал их недостойными главы государства.

«Продолжаются личные оскорбления в адрес президента России, и это плохо. Мы считаем это неприемлемым и недостойным президента США», — сказал Песков.

Ранее телеканал ABC News сообщал, что Байден назвал происходящее в украинской Буче «военным преступлением», но при этом отказался от термина «геноцид».

До этого президент США, выступая на обеде «друзей Ирландии», назвал главу российского государства Владимира Путина «кровавым диктатором» и «головорезом».

3 апреля Минобороны опровергло обвинения со стороны киевского режима якобы в убийстве мирных жителей в Буче.

Высокопоставленный представитель Пентагона ранее заявил, что США не получили независимого подтверждения информации о многочисленных жертвах среди мирного населения в украинском посёлке.