Джо Байден назвал Владимира Путина «кровавым диктатором» и «головорезом»

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Президент США Джо Байден, выступая на обеде «Друзей Ирландии», назвал главу российского государства Владимира Путина «кровавым диктатором» и «головорезом».
Джо Байден назвал Владимира Путина «кровавым диктатором» и «головорезом»
  • AP
  • © Patrick Semansky

«Сейчас Ирландия и Великобритания и другие республики стоят против кровавого диктатора, чистейшего головореза, который ведёт аморальную войну против народа Украины», — заявил Байден.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что слова президента США, который назвал главу российского государства «военным преступником», — это недопустимая и непростительная риторика, особенно от руководителя страны, бомбы которой убили сотни тысяч людей в разных странах мира.

В Кремле подчеркнули, что такие заявления Байдена абсолютно недопустимы и непростительны.

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил об истерике в Вашингтоне, которая наблюдается как среди сенаторов, так и у президента Джо Байдена.

В июне 2021 года российский президент заявил, что не переживает из-за скандальных заявлений Джо Байдена в свой адрес. Путин подчеркнул, что «всегда действовал в интересах российского народа и российского государства», а различные ярлыки — это не то, о чём он переживает.

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