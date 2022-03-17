Спикер Госдумы Володин перечислил несколько причин «истерики в Вашингтоне»

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Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил об истерике в Вашингтоне, которая наблюдается как среди сенаторов, так и у президента Джо Байдена.

В своём посте Володин привёл в пример слова американского сенатора Линдси Грэма, который призвал «убрать Владимира Путина», а также заявление Байдена, который назвал президента России «военным преступником». 

По мнению спикера Госдумы, причины такой «истерики» очевидны.

«Санкции против России не сработали, общество сплотилось вокруг Путина, Украина вышла из-под контроля, рост цен на энергоносители и горючее бьёт рекорды не только в США, но и в Европе, потери в экономике», — написал он.

Политик также предположил, что к президенту США начинает приходить понимание, что за происходящее на Украине придётся отвечать ему.

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