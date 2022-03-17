Спикер Госдумы Володин перечислил несколько причин «истерики в Вашингтоне»
В своём посте Володин привёл в пример слова американского сенатора Линдси Грэма, который призвал «убрать Владимира Путина», а также заявление Байдена, который назвал президента России «военным преступником».
По мнению спикера Госдумы, причины такой «истерики» очевидны.
«Санкции против России не сработали, общество сплотилось вокруг Путина, Украина вышла из-под контроля, рост цен на энергоносители и горючее бьёт рекорды не только в США, но и в Европе, потери в экономике», — написал он.
Политик также предположил, что к президенту США начинает приходить понимание, что за происходящее на Украине придётся отвечать ему.