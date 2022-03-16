Спикер Госдумы Володин: Байден начинает понимать, что за ситуацию на Украине отвечать ему

К президенту США Джо Байдену начинает приходить понимание, что за происходящее на Украине придётся отвечать ему. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«К Байдену начинает приходить понимание, что за происходящее на Украине придётся отвечать ему. Весь мир был свидетелем, как Путин убеждал его в необходимости поиска решения по вопросам безопасности, но Байден не посчитал возможным пойти на диалог», — сказал он.

Как отметил Володин, силового решения на Украине можно было избежать, однако по вине США Украина была «накачана оружием, которое попало в руки националистов».

«Сегодня они используют гражданское население как живой щит, не дают ему покинуть зону боевых действий, взяв в заложники, обрекают людей на страдания и гибель», — отметил председатель Госдумы.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о деструктивной роли Соединённых Штатов в ситуации вокруг Украины.

Также глава Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страны НАТО несут ответственность за конфликт на Украине и должны принять меры по его деэскалации.