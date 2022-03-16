Байден назвал Путина «военным преступником»

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Президент США Джо Байден в беседе с журналистами ответил на вопрос о том, считает ли он «военным преступником» главу российского государства Владимира Путина. Изначально американский лидер не согласился с этим, а несколько минут спустя ответил положительно.
Байден назвал Путина «военным преступником»
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Об этом сообщает Fox News.

Во время общения с журналистами Байдена спросили, «готов ли он назвать Путина военным преступником» после «всего увиденного», на что президент США изначально ответил: «Нет».

Позднее Байден снова вернулся к журналистам и произнёс: «Я считаю, что он военный преступник».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока нет планов по переговорам Путина и Байдена.

В июне российский президент заявил, что не переживает из-за скандальных заявлений Джо Байдена в свой адрес.

Путин подчеркнул, что «всегда действовал в интересах российского народа и российского государства», а различные ярлыки — это не то, о чём он переживает.

Президент добавил, что за время пребывания на посту он привык к нападкам со всех сторон.

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