В Кремле назвали слова Байдена о Путине недопустимой и непростительной риторикой

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Слова президента США Джо Байдена, который назвал главу российского государства Владимира Путина «военным преступником», — это недопустимая и непростительная риторика, особенно от руководителя страны, бомбы которой убили сотни тысяч людей в разных странах мира.
В Кремле назвали слова Байдена о Путине недопустимой и непростительной риторикой
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Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Считаем недопустимой и непростительной подобную риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всём мире», — сказал он ТАСС.

16 марта Джо Байден в беседе с журналистами ответил на вопрос, считает ли он «военным преступником» Владимира Путина, отрицательно. Позднее Байден вернулся к журналистам и произнёс: «Я считаю, что он военный преступник».

В июне 2021 года российский президент заявил, что не переживает из-за скандальных заявлений Джо Байдена в свой адрес. Путин подчеркнул, что «всегда действовал в интересах российского народа и российского государства», а различные ярлыки — это не то, о чём он переживает.

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