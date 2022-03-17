В Кремле назвали непозволительным высказывание Байдена о Путине

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал непозволительным высказывание президента США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине.

16 марта Джо Байден в беседе с журналистами ответил на вопрос, может ли он назвать Владимира Путина «военным преступником». Сначала американский лидер сказал «нет», однако позднее вернулся к журналистам и произнёс: «Я считаю, что он военный преступник».

«Наш президент очень мудрый, и дальновидный, и культурный международный деятель. И глава Российской Федерации, глава государства. Такие заявления господина Байдена — я уже вчера сказал — они абсолютно непозволительны, недопустимы, непростительны, а главное, наверное, не может иметь право их делать глава государства, которое по всему миру на протяжении многих лет бомбило людей», — сказал Песков.

Ранее Песков назвал высказывания Байдена недопустимой и непростительной риторикой.