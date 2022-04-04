В Пентагоне не получили независимого подтверждения о жертвах среди мирных граждан в Буче

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США не получили независимого подтверждения информации о многочисленных жертвах среди мирного населения в украинской Буче, заявил высокопоставленный представитель Пентагона.
В Пентагоне не получили независимого подтверждения о жертвах среди мирных граждан в Буче
  • AP

«Мы не можем независимо подтвердить сообщения о жестокостях в Буче... Мы не можем независимо и самостоятельно подтвердить это», — приводит его слова РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что распространённым Украиной видео о событиях в Буче нельзя доверять — специалисты российского Минобороны выявили признаки фейков и подлога в материалах Киева.

Следственный комитет России расследует провокацию со стороны Украины в Буче.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что Москва будет настаивать на проведении заседания СБ ООН по ситуации в Буче 4 апреля.

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