В Пентагоне не получили независимого подтверждения о жертвах среди мирных граждан в Буче

США не получили независимого подтверждения информации о многочисленных жертвах среди мирного населения в украинской Буче, заявил высокопоставленный представитель Пентагона.

«Мы не можем независимо подтвердить сообщения о жестокостях в Буче... Мы не можем независимо и самостоятельно подтвердить это», — приводит его слова РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что распространённым Украиной видео о событиях в Буче нельзя доверять — специалисты российского Минобороны выявили признаки фейков и подлога в материалах Киева.

Следственный комитет России расследует провокацию со стороны Украины в Буче.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что Москва будет настаивать на проведении заседания СБ ООН по ситуации в Буче 4 апреля.