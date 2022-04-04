Россия будет настаивать на проведении заседания СБ ООН по ситуации в Буче 4 апреля

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Россия будет настаивать на проведении заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Буче 4 апреля, несмотря на попытки Великобритании отказать в организации этой встречи.
Россия будет настаивать на проведении заседания СБ ООН по ситуации в Буче 4 апреля
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Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своём Telegram-канале.

Он отметил, что председательствующая в Совете Безопасности Британия пытается отказать российской стороне в её праве запросить отдельное заседание Совбеза касательно провокации украинской стороны в Буче.

По словам Полянского, российские дипломаты запрашивали заседание на 22:00 мск 4 апреля в полном соответствии с правилами процедуры Совбеза ООН.

«Мы будем настаивать на том, чтобы заседание прошло в понедельник, как и запрашивали», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Буче после выхода российских военнослужащих была устроена антироссийская провокация, которая несёт прямую угрозу международному миру и безопасности.

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