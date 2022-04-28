В поиске сообщников: как США планируют стать ключевым партнёром Индии вместо России

Соединённые Штаты стремятся стать ключевым зарубежным партнёром Индии, сменив в этом качестве Россию, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. По его словам, Москва стала для Нью-Дели предпочтительным партнёром по необходимости, поскольку тогда Вашингтон не мог выступать в этом качестве. С точки зрения аналитиков, Индия вряд ли пожертвует отношениями с РФ, следуя призывам из США. Эксперты отмечают, что влияние южноазиатской республики на международной арене растёт, и это позволяет ей вести независимую политику.

США хотят сменить Россию в роли основного зарубежного партнёра Индии, заявил госсекретарь Энтони Блинкен, выступая на слушаниях в комитете сената по ассигнованиям, где обсуждался бюджет Госдепа на 2023 фискальный год. Глава американской дипломатии пояснил, что ряд стран сейчас пересматривают свои отношения с другими государствами, в частности с Россией.

«В случае Индии отношения (с Россией. — RT) насчитывают десятки лет. Россия была для Индии партнёром по необходимости, когда мы были не в том положении, чтобы быть её партнёром. Сейчас мы прилагаем усилия в этом направлении. Я считаю, что сейчас между США и Индией происходит всё большее стратегическое сближение. И, конечно, серьёзная роль здесь отведена Китаю», — сказал Блинкен.

По его словам, американо-индийские отношения обладают потенциалом, который позволяет партнёрству Вашингтона и Нью-Дели стать одним из самых фундаментальных для США в течение следующих десятилетий.

При этом члены сенатского комитета от Демократической партии раскритиковали текущее взаимодействие Нью-Дели и Москвы, потребовав ужесточить курс в отношении южноазиатской страны.

Также по теме «Игнорируют политическую самостоятельность»: как США призывают Индию не покупать у России энергоносители и вооружение Вашингтон надеется, что союзники и партнёры не увеличат закупки российских энергоносителей и будут избегать новых сделок по...

«Они покупают у России нефть. Они покупают С-400. Они воздерживаются (при голосованиях с критикой России. — RT) в ООН, но при этом являются членом Четырёхстороннего диалога по безопасности. Поэтому в некотором роде мы подаём миру противоречивые сигналы. Cлов, что мы «встревожены» и «разочарованы», мало», — заявил сенатор Боб Менендес.

В свою очередь, сенатор Крис Ван Холлен потребовал от Блинкена пояснить, почему Вашингтон не применяет ограничительные меры против государств, импортирующих российские ресурсы.

«Почему мы не вводим вторичные санкции в отношении стран... которые наращивают импорт российского сырья? Некоторые страны пользуются скидками на российскую нефть, что только играет на руку Путину», — сказал он.

В ответ глава Госдепа пояснил, что Вашингтон дипломатическими методами пытается убедить такие страны отказаться от российских ресурсов.

«По возможности гораздо предпочтительнее убедить страны добровольно отказаться от подобных практик. Именно на этом сосредоточены наши дипломатические усилия», — подчеркнул Блинкен.

Условия для дружбы

Глава американской дипломатии не впервые говорит о желании США сблизиться с Индией, заместив Россию. Такое заявление он сделал в середине апреля по итогам встречи с главой МИД азиатского государства Субраманьямом Джайшанкаром. Тогда он также напомнил, что доверительные отношения Москвы и Нью-Дели сформировались в то время, когда США «не могли и не хотели быть партнёром для Индии».

«Сейчас мы можем и хотим быть таким партнёром — предпочтительным партнёром в сфере безопасности для Индии», — подчеркнул глава Госдепа.

Энтони Блинкен

AP

© Michael A. McCoy / The New York Times

Блинкен подчеркнул, что Вашингтон ещё не принял решение, вводить ли против Нью-Дели санкции за покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400.

По словам главы Госдепа, США рассчитывают, что их союзники и партнёры не будут увеличивать закупки энергоносителей из России, а также призывают все страны избегать новых крупных сделок по импорту российского оружия.

Также по теме «Российская техника имеет огромное преимущество»: как развивается военное сотрудничество РФ и Индии Россия начала производство зенитных ракетных комплексов С-400 для Индии, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров....

При этом в Вашингтоне представили свои требования к Индии как к потенциальному партнёру и по линии Пентагона. Так, представитель ведомства Джон Кирби 22 апреля заявил, что Нью-Дели должен отказаться от совместной оборонной деятельности с Россией.

«Мы предельно ясно дали понять Индии, а также другим странам, что не хотим, чтобы они полагались на Россию в вопросах обороны», — сказал Кирби.

Он добавил, что Вашингтон ценит сотрудничество с Индией в военной сфере, и будет искать способы улучшить его развитие.

Независимая политика

Стоит напомнить, что Индия — один из крупнейших партнёров России в оборонной сфере. В начале декабря 2021-го глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев заявил, что портфель заказов на поставку военной техники и вооружений в Индию превышает $14 млрд.

«Индия занимает высокий процент в нашем объёме поставок. Практически 25% нашего общего объёма», — рассказал Шугаев в интервью телеканалу «Россия 24».

Ранее в ведомстве сообщали, что с 1991 года Индия закупила у РФ оружия на сумму около $70 млрд.

Владимир Путин и Нарендра Моди

AP

© Manish Swarup

Кроме того, Индия на фоне международных санкций против РФ активно импортирует российские энергоносители. По данным издания The Economic Times, с конца февраля её государственные нефтеперерабатывающие компании приобрели около 15 млн баррелей российской нефти против 16 млн баррелей за весь 2021 год.

Сообщалось, что индийские госкомпании планируют и далее наращивать закупки нефти из РФ. При этом они будут переходить от тендеров к договорным сделкам, чтобы получить максимальную выгоду, отмечало СМИ, ссылаясь на неназванные источники.

Также по теме «Выкручивают руки партнёрам»: как США призывают Индию отказаться от покупки российских С-400 Индия рассчитывает, что США не введут против неё санкции из-за покупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом заявила...

Опрошенные RT эксперты полагают, что текущая риторика США по отношению к Индии свидетельствует о том, что американцы осознают растущее влияние этой страны и пытаются закрепить Нью-Дели в своей политической орбите.

«Заявление Блинкена, по сути, подтверждает усиление роли Индии в глобальной политике. Сегодня интерес к этой стране и её позициям в международных отношениях достаточно высок. Если речь идёт о том, что США хотят заменить Россию как важного союзника Индии, то это прежде всего продиктовано растущим влиянием последней», — рассказала руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяна Шаумян.

Она напомнила, что в Соединённых Штатах проживает значительная индийская диаспора — около 3 млн человек, которая влияет и на американские внутриполитические процессы.

По словам специалиста, заявления о необходимости наложить на Нью-Дели санкции звучат в Вашингтоне из-за нежелания некоторых политиков признавать значительное влияние этой страны.

«Они обвиняют Индию в том, что в своё время она развернулась в сторону СССР, а теперь — России. Хотя Нью-Дели стремится проводить независимую политику, он заинтересован в том, чтобы на мировой арене у него было собственное место, в развитии отношений с основными акторами. Но при этом Индия не намерена идти на поводу у кого бы то ни было», — подчеркнула эксперт.

Как следствие, можно ожидать, что отношения РФ и Индии выдержат проверку нынешними обстоятельствами и что Нью-Дели не пойдёт на сближение с США, пожертвовав сотрудничеством с Москвой, считает Шаумян.

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT отметил, что США стали активнее работать над развитием диалога с Индией, чтобы укрепить возглавляемый Вашингтоном антикитайский фронт.

«Соединённые Штаты активно ищут союзников как против России, так и против Китая. Америке вообще никто не нужен, кроме тех, кто выполняет её повестку. Белый дом жёстко разграничил этот мир на своих сторонников и всех остальных», — пояснил политолог.

Он считает, что противоречивая риторика американского истеблишмента, включающая в себя как возможные санкции против Индии за покупку российских С-400, так и многообещающие планы по партнёрству с этой страной, — «обычная практика для американцев».

«При том уровне лицемерия, который существует в Соединённых Штатах, это вариант нормы. Сенаторы требуют ввести санкции, в то же время Блинкен говорит, что решение ещё не принято — таким образом они показывают, что кроме пряника есть и кнут», — пояснил аналитик.

С его точки зрения, резкая смена ориентиров в пользу интенсификации отношений с США не очень выгодна Индии.