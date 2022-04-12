Блинкен: США призывают государства отказаться от закупок оружия у России

Вашингтон призывает все государства отказаться от закупок оружия у России. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции по итогам американо-индийских переговоров.

«Мы продолжаем призывать все страны избегать новых крупных сделок по приобретению российских систем вооружения», — приводит его слова ТАСС.

Блинкен заявил, что власти США пока не приняли решение о возможных санкциях против Индии из-за покупки российских зенитных ракетных систем С-400.

Ранее посол России в Нью-Дели Денис Алипов заявил, что поставки систем С-400 в Индию идут по плану и санкции не повлияют на выполнение контракта.