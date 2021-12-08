«Надёжность, неприхотливость, высокая убойная сила»: станет ли российский автомат АК-203 основным оружием ВС Индии

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Александр Карпов, Алёна Медведева
РФ готова обеспечить полномасштабное производство автоматов АК-203 в Индии за два-три года. Об этом сообщил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. Ранее совместное предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited и Министерство обороны Индии подписали контракт на производство в этой азиатской республике и поставку силовым министерствам страны более 600 тыс. автоматов Калашникова. Эксперты отмечают, что военно-техническое сотрудничество двух государств укрепляется, а АК-203 со временем может стать основным оружием индийских ВС.
«Надёжность, неприхотливость, высокая убойная сила»: станет ли российский автомат АК-203 основным оружием ВС Индии
  • Автомат АК-203 на Петербургском международном экономическом форуме 2019 года
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

Россия готова обеспечить в Индии производство автоматов АК-203 калибра 7,62 мм в течение ближайших нескольких лет. Об этом заявил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

«Российская сторона подтверждает готовность обеспечить в течение двух-трёх лет полномасштабное производство новейшей версии автоматов Калашникова, что обеспечит силовые структуры Индии современным стрелковым оружием», — приводит слова Михеева ТАСС.

Гендиректор «Рособоронэкспорта» пояснил, что первая партия российских автоматов будет изготовлена в Индии с постепенным увеличением локализации производства и переходом на полномасштабный выпуск.

«Есть особенность запуска производства. Первые 70 тыс. автоматов АК-203 будут произведены в Индии с поэтапным увеличением локализации от 5 до 70%. Остальные автоматы будут производиться со 100%-ной локализацией», — рассказал Михеев.

Накануне Минобороны Индии и совместное российско-индийское предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited подписали контракт на производство в Индии и поставку силовым министерствам страны более 600 тыс. автоматов Калашникова.

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Таким образом, Индия станет первой зарубежной страной, которая будет производить автоматы Калашникова двухсотой серии.

Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев сообщил, что по этому контракту в Индии будет произведено более 600 тыс. автоматов Калашникова.

«Рособоронэкспорт» в феврале 2019 года заявил, что концерн оформил разрешительные документы на экспорт автоматов Калашникова двухсотой серии — АК-200, АК-203, АК-204 и АК-205.

Уже в марте 2019 года президент России Владимир Путин и индийский премьер Нарендра Моди объявили об открытии нового совместного предприятия по производству автоматов АК-203.

Предприятие использует мощности завода стрелкового оружия в городе Корва на северо-востоке Индии. Концерн «Калашников» владеет 42% акций Indo-Russian Rifles Private Limited, ещё 7,5% принадлежит «Рособоронэкспорту», контрольный пакет (50,5%) остаётся за Индией.

Автомат АК-203 в конфигурации для ВС Индии был впервые представлен на международной выставке вооружений DefExpo India 2020.

Двухсотый калашников

Разработка автоматов Калашникова двухсотой серии началась в 2011 году. Задача была получить индивидуальное стрелковое оружие, которое соответствовало бы современным требованиям.

От предшественников двухсотые калашниковы отличаются значительно улучшенной эргономикой.

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Ранее главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев рассказал RT, что при работе над новым поколением автоматов на предприятии «вплотную подошли к решению задачи по адаптации оружия под антропометрические данные бойца и комплекты носимой экипировки, которые поставляются в войска».

«В частности, военнослужащие получили возможность регулировать длину приклада, а также в зависимости от решаемых задач устанавливать на нём широкий перечень дополнительного оборудования — приборы прицеливания, рукоятки удержания, фонари, сошки и многое другое», — отметил Уржумцев в интервью RT.

Автомат АК-203 оснащён складным регулируемым прикладом, эргономичной пистолетной рукояткой и переводчиком огня с подпальцевым упором.

Кроме того, на ствольной накладке и цевье установлены две планки Пикатинни (кронштейны с рельсовым креплением) для крепления дополнительных прицелов и лазерных целеуказателей, фонарей и других приборов.

  • Посетители осматривают автомат Калашникова АК-203 на 1-й Международной оборонной выставке Defense & Security Expo Vietnam 2019 в Ханое
  • РИА Новости
  • © Александр Мельников

Пламегаситель на конце ствола также выполняет функцию тормоза-компенсатора. Крышка ствольной коробки шарнирно закреплена на колодке прицельной планки и фиксируется специальным замыкателем в задней части оружия.

Общая длина АК-203 — от 890 до 950 мм в зависимости от положения складного приклада при массе 3,8 кг. Прицельная дальность огня — 800 м, темп стрельбы — 700 выстрелов в минуту при ёмкости магазина 30 патронов.

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Автоматы Калашникова двухсотой серии — современное оружие, которое отличается надёжностью и отвечает всем предъявляемым к нему требованиям, отметил в беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев.

«Их основные достоинства — это надёжность, неприхотливость в эксплуатации. Винтовочный калибр 7,62 обладает довольно высокой убойной силой. От этого автомата не каждый бронежилет спасёт, это достаточно серьёзное штурмовое оружие. Модели двухсотой серии значительно осовременены, в них используются новые композитные материалы. Калашников стал меньше, интереснее на вид», — подчеркнул эксперт.

При этом Корнев обратил внимание на то, что Индия предпочла автоматы под полноразмерный винтовочный калибр 7,62 мм, а не под промежуточные патроны калибра 5,56 мм стандарта НАТО или российские 5,45 мм.

«Патрон 7,62 почти невозможно остановить: ему не мешают ни кусты, ни трава, ни листва. Промежуточные патроны имеют пулю со смещённым центром тяжести и могут менять свою траекторию при столкновении с лёгкими преградами вроде густого кустарника. Соответственно, патрон 7,62 будет более эффективным в условиях густых джунглей», — подчеркнул собеседник RT.

Потребности Индии

Самый распространённый вид индивидуального стрелкового оружия, который используется в ВС и силовых ведомствах Индии, — автоматическая винтовка INSAS местного производства.

Серийное производство этих автоматов началось в 1997 году. Впервые они широко применялись в ходе так называемой Каргильской войны — пограничного конфликта с Пакистаном в 1999 году.

Несмотря на их широкое распространение среди различных силовых ведомств Индии, они неоднократно критиковались за низкую надёжность и тактико-технические характеристики.

  • Индийский пограничник с автоматической винтовкой INSAS
  • AFP
  • © Indranil Mukherjee

С середины 2010-х годов Индия постепенно заменяет INSAS на автоматы AK различных модификаций. В августе этого года ВВС Индии приняли решение в экстренном порядке закупить 70 тыс. автоматов АК-103 для замены находящихся на вооружении винтовок INSAS.

Очевидные преимущества российского оружия по сравнению с принятыми на вооружение в Индии автоматическими винтовками INSAS оценили и в западном экспертном сообществе.

Так, американский военно-политический портал The National Interest в материале «Почему АК-203 может быть самым смертоносным автоматом в мире» подчеркнул, что «по сравнению со своим конкурентом INSAS АК-203 может похвастаться улучшенными во всех отношениях тактико-техническими характеристиками».

«У AK-203 нет пресловутого заклинивания или проблем при определённых температурах, от которых страдает INSAS, при этом он выигрывает, будучи легче, короче, и может похвастаться современной эргономикой. Последняя включает в себя полимерные ствольные накладки, планку Пикатинни и регулируемый приклад. При незначительности каждого из этих элементов по отдельности они делают обращение с оружием в целом ещё удобнее», — поясняет издание.

  • Материал The National Interest об автомате АК-203
  • © The National Interest

В марте индийский посол в России Датла Бала Венкатеш Варма заявил, что АК-203 в перспективе станет основным штурмовым оружием Вооружённых сил Индии.

«Заключение контракта на совместное производство АК-203 заложит основу полного перехода индийских вооружённых сил на использование АК-203 в качестве основного штурмового оружия», — сказал Варма.

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Как отметил в разговоре с RT военный эксперт Алексей Леонков, планы производства 600 тыс. АК-203 в Индии говорят о том, что эта страна остро нуждается в принятии единого образца стрелкового оружия для своих ВС и российский автомат может им стать.

«Дело в том, что стрелковое оружие у индийской армии не единообразно. Фактически на вооружении нет общевойскового автомата, который применялся бы и в сухопутных силах, и в других видах войск. Цифра в 600 тыс. единиц, о которой идёт речь в контракте на совместное производство, — это очень мощная заявка на эту роль», — рассказал эксперт.

Леонков подчеркнул, что Россия продолжает укреплять свои позиции в партнёрстве с Индией.

«За локализацией производства автоматов появится и локализация производства пистолетного и пулемётного вооружения, что, конечно же, очень интересно для индусов. На данный момент всё развивается в положительном направлении. Развитие военно-технического сотрудничества между нашими странами продолжается, несмотря на все те санкции и угрозы, которые звучат со стороны США», — заключил военный эксперт.

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