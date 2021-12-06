Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что Москва и Нью-Дели подписали контракт на производство в Индии автоматов Калашникова.

«В частности, долгожданный контракт на производство здесь, в Индии, в городе Корва, автоматов Калашникова», — цитирует Шугаева РИА Новости.

Ранее пресс-служба группы компаний «Калашников» сообщала, что контракт на производство автоматов Калашникова АК-203 на совместном предприятии в Индии может быть подписан до конца этого года.

Также российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва намерена развивать военное сотрудничество с Нью-Дели.