Москва и Нью-Дели подписали контракт на производство в Индии автоматов Калашникова
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- РИА Новости
«В частности, долгожданный контракт на производство здесь, в Индии, в городе Корва, автоматов Калашникова», — цитирует Шугаева РИА Новости.
Ранее пресс-служба группы компаний «Калашников» сообщала, что контракт на производство автоматов Калашникова АК-203 на совместном предприятии в Индии может быть подписан до конца этого года.
Также российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва намерена развивать военное сотрудничество с Нью-Дели.