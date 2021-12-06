Путин заявил о намерении развивать военное сотрудничество между Россией и Индией
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Российский лидер отметил, что переговоры между главами МИД и Минобороны России и Индии показывают развитие отношений стран «и на международной арене, и непосредственно в военной сфере».
«Мы проводим совместные военные учения — и на территории Индии, и на территории России. Мы благодарны вам за внимание к этой составляющей нашей работы. Намерены и дальше работать по этому направлению», — приводит ТАСС заявление Путина.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил необходимость укрепления взаимодействия России и Индии.