Путин заявил о намерении развивать военное сотрудничество между Россией и Индией

Президент России Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил, что Москва намерена развивать военное сотрудничество с Нью-Дели.

Российский лидер отметил, что переговоры между главами МИД и Минобороны России и Индии показывают развитие отношений стран «и на международной арене, и непосредственно в военной сфере».

«Мы проводим совместные военные учения — и на территории Индии, и на территории России. Мы благодарны вам за внимание к этой составляющей нашей работы. Намерены и дальше работать по этому направлению», — приводит ТАСС заявление Путина.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил необходимость укрепления взаимодействия России и Индии.