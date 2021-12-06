Песков отметил необходимость укрепления взаимодействия России и Индии

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал отношения России и Индии.
Песков отметил необходимость укрепления взаимодействия России и Индии
  • © Пресс-служба Президента РФ

«Мы видим, что конфликтный потенциал значительно возрос, конфронтационный потенциал возрос. Мы видим, что потенциал региональных проблем тоже никуда не уходит, наоборот, мы получаем новые точки болевые. Болевые точки, которые потенциально несут угрозу для наших государств», — цитирует РИА Новости Пескова.

По его словам, это требует дальнейшего укрепления российско-индийского взаимодействия.

Он добавил, что «весомый вклад в укрепление этого взаимодействия как раз и внесёт сегодняшний визит президента Путина».

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что переговоры российского лидера Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди пройдут без лишних «протокольных нагромождений» в связи со сложной эпидемиологической ситуацией на фоне пандемии коронавируса.

Путин посетит Индию 6 декабря.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить