Песков отметил необходимость укрепления взаимодействия России и Индии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал отношения России и Индии.

«Мы видим, что конфликтный потенциал значительно возрос, конфронтационный потенциал возрос. Мы видим, что потенциал региональных проблем тоже никуда не уходит, наоборот, мы получаем новые точки болевые. Болевые точки, которые потенциально несут угрозу для наших государств», — цитирует РИА Новости Пескова.

По его словам, это требует дальнейшего укрепления российско-индийского взаимодействия.

Он добавил, что «весомый вклад в укрепление этого взаимодействия как раз и внесёт сегодняшний визит президента Путина».

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что переговоры российского лидера Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди пройдут без лишних «протокольных нагромождений» в связи со сложной эпидемиологической ситуацией на фоне пандемии коронавируса.

Путин посетит Индию 6 декабря.