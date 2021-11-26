Путин в декабре посетит Индию и встретится с Моди

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Президент России Владимир Путин отправится с визитом в Индию 6 декабря, где проведёт встречу с премьер-министром страны Нарендрой Моди.
Путин в декабре посетит Индию и встретится с Моди
  • Reuters

«6 декабря состоится визит Владимира Путина в Индию», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Лидеры стран обсудят развитие отношений особо привилегированного стратегического партнёрства между двумя странами.

«Лидеры обменяются мнениями и по актуальным темам международной повестки дня, включая совместную работу в рамках Группы двадцати, БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества», — говорится в сообщении.

2 ноября Моди провёл встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отмечается, что стороны договорились об укреплении сотрудничества в торговле и культуре.

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