Путин в декабре посетит Индию и встретится с Моди

Президент России Владимир Путин отправится с визитом в Индию 6 декабря, где проведёт встречу с премьер-министром страны Нарендрой Моди.

«6 декабря состоится визит Владимира Путина в Индию», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Лидеры стран обсудят развитие отношений особо привилегированного стратегического партнёрства между двумя странами.

«Лидеры обменяются мнениями и по актуальным темам международной повестки дня, включая совместную работу в рамках Группы двадцати, БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества», — говорится в сообщении.

2 ноября Моди провёл встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отмечается, что стороны договорились об укреплении сотрудничества в торговле и культуре.