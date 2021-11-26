Путин в декабре посетит Индию и встретится с Моди
- Reuters
«6 декабря состоится визит Владимира Путина в Индию», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Лидеры стран обсудят развитие отношений особо привилегированного стратегического партнёрства между двумя странами.
«Лидеры обменяются мнениями и по актуальным темам международной повестки дня, включая совместную работу в рамках Группы двадцати, БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества», — говорится в сообщении.
2 ноября Моди провёл встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Отмечается, что стороны договорились об укреплении сотрудничества в торговле и культуре.