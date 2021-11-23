«Калашников»: контракт на производство АК-203 в Индии могут подписать до конца года

Контракт на производство автоматов Калашникова АК-203 на совместном предприятии в Индии может быть подписан до конца этого года, сообщает пресс-служба группы компаний «Калашников».

«В настоящий момент согласование проекта вышло на завершающую стадию, при достижении ключевых договорённостей он может быть подписан уже до конца 2021 года», — цитирует РИА Новости пресс-службу.

В случае подписания контракта в текущем году производство АК-203 для Вооружённых сил Индии будет запущено в начале 2022 года.

Отмечается, что специалисты России и Индии провели большую подготовительную работу.

2 ноября стало известно, что Индия приостановила программу по созданию истребителя пятого поколения FGFA (fifth-generation fighter aircraft) на основе российского Су-57.