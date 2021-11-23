«Калашников»: контракт на производство АК-203 в Индии могут подписать до конца года

Короткая ссылка
Контракт на производство автоматов Калашникова АК-203 на совместном предприятии в Индии может быть подписан до конца этого года, сообщает пресс-служба группы компаний «Калашников».
«Калашников»: контракт на производство АК-203 в Индии могут подписать до конца года
  • ©kalashnikov.media

«В настоящий момент согласование проекта вышло на завершающую стадию, при достижении ключевых договорённостей он может быть подписан уже до конца 2021 года», — цитирует РИА Новости пресс-службу.

В случае подписания контракта в текущем году производство АК-203 для Вооружённых сил Индии будет запущено в начале 2022 года.

Отмечается, что специалисты России и Индии провели большую подготовительную работу.

2 ноября стало известно, что Индия приостановила программу по созданию истребителя пятого поколения FGFA (fifth-generation fighter aircraft) на основе российского Су-57.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить