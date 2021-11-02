Индия остановила совместный с Россией проект истребителя пятого поколения

Индия приостановила программу по созданию истребителя пятого поколения FGFA (fifth-generation fighter aircraft) на основе российского Су-57. Об этом рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Проект приостановлен «до момента принятия Су-57 российскими Вооружёнными силами», приводит слова Шугаева РБК.

Он отметил также высокий экспортный потенциал российского истребителя.

«Су-57 — это многофункциональный истребитель, изначально предназначенный для национальных ВВС. Но одновременно у него очень высокий экспортный потенциал, и это подтверждено международным экспертным мнением», — пояснил Шугаев.

Программа FGFA стартовала в 2007 году.

Ранее Индия согласилась развивать совместный с Россией проект истребителя FGFA только при условии полноценной передачи технологий.