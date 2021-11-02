Индия остановила совместный с Россией проект истребителя пятого поколения

Короткая ссылка
Индия приостановила программу по созданию истребителя пятого поколения FGFA (fifth-generation fighter aircraft) на основе российского Су-57. Об этом рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
Индия остановила совместный с Россией проект истребителя пятого поколения
  • РИА Новости

Проект приостановлен «до момента принятия Су-57 российскими Вооружёнными силами», приводит слова Шугаева РБК.

Он отметил также высокий экспортный потенциал российского истребителя. 

«Су-57 — это многофункциональный истребитель, изначально предназначенный для национальных ВВС. Но одновременно у него очень высокий экспортный потенциал, и это подтверждено международным экспертным мнением», — пояснил Шугаев.

Программа FGFA стартовала в 2007 году.

Ранее Индия согласилась развивать совместный с Россией проект истребителя FGFA только при условии полноценной передачи технологий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить