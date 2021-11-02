Индия остановила совместный с Россией проект истребителя пятого поколения
- РИА Новости
Проект приостановлен «до момента принятия Су-57 российскими Вооружёнными силами», приводит слова Шугаева РБК.
Он отметил также высокий экспортный потенциал российского истребителя.
«Су-57 — это многофункциональный истребитель, изначально предназначенный для национальных ВВС. Но одновременно у него очень высокий экспортный потенциал, и это подтверждено международным экспертным мнением», — пояснил Шугаев.
Программа FGFA стартовала в 2007 году.
Ранее Индия согласилась развивать совместный с Россией проект истребителя FGFA только при условии полноценной передачи технологий.