«Игнорируют политическую самостоятельность»: как США призывают Индию не покупать у России энергоносители и вооружение

Вашингтон надеется, что союзники и партнёры не увеличат закупки российских энергоносителей и будут избегать новых сделок по приобретению вооружения у РФ. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам двусторонних переговоров между главами оборонных и внешнеполитических ведомств США и Индии. Ранее американский президент Джо Байден заявил главе индийского правительства Нарендре Моди, что покупка российской нефти не пойдёт его стране на пользу. Эксперты отмечают, что Штаты пытаются активнее интегрировать Нью-Дели в свою сферу влияния, не принимая во внимание индийские национальные интересы.

Вашингтон надеется, что его союзники и партнёры не будут увеличивать закупки энергоносителей из России. Об этом заявил госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств США и Индии.

«Разумеется, мы призываем страны не приобретать у России дополнительные объёмы энергоресурсов. Все государства находятся в разном положении, имеют разные нужды и потребности, но мы призываем наших союзников и партнёров не наращивать закупки российских энергоносителей», — сказал Блинкен.

Глава Госдепа также добавил, что США продолжают призывать все страны избегать новых крупных сделок по импорту российского оружия.

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«Мы продолжаем призывать все страны избегать крупных новых сделок по приобретению российских систем вооружения, особенно в свете текущих действий России в отношении Украины», — заявил Энтони Блинкен.

При этом глава американского внешнеполитического ведомства уточнил, что пока Вашингтон не принял решение, вводить ли санкции против Индии за покупку систем ПВО С-400.

«Мы пока не приняли решение касательно возможных санкций или исключений из закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций», — сказал он.

Блинкен также пояснил, что доверительные отношения России и Индии сформировались в то время, когда США «не могли и не хотели быть партнёром для Индии».

«Сейчас мы можем и хотим быть таким партнёром — предпочтительным партнёром в сфере безопасности для Индии», — подчеркнул глава Госдепа.

Энергетическая потребность

Индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар на совместной пресс-конференции с Энтони Блинкеном, в свою очередь, заявил, что страны Европы, несмотря на введение санкций против России, продолжают закупать энергоносители из РФ — в большем объёме, чем Нью-Дели.

«Если рассматривать закупки энергоносителей у России, я посоветовал бы вам обратить внимание на Европу. Мы действительно совершаем энергозакупки в объёме, необходимом для нашей энергетической безопасности. Но, глядя на цифры, я бы предположил, что, скорее всего, за месяц мы закупаем меньше, чем Европа всего за полдня», — подчеркнул глава МИД Индии.

Индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар с Энтони Блинкеном

AP

© Michael A. McCoy/Pool

Джайшанкар также отверг предложения журналистов на пресс-конференции осудить спецоперацию России на Украине и заявил, что Нью-Дели будет формировать свою позицию в соответствии с национальными интересами.

Накануне Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден в ходе видеоконференции с индийским премьером Нарендрой Моди попросил его не увеличивать импорт российской нефти.

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По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Байден заявил Моди, что увеличение импорта нефти и других товаров из России не соответствует интересам Индии. Она также добавила, что Вашингтон может помочь Нью-Дели в диверсификации поставок энергоносителей.

Ранее газета Financial Times сообщала, что экспорт российской нефти в Индию в марте значительно увеличился. В марте Россия экспортировала в Индию 360 тыс. баррелей в сутки, что почти в четыре раза больше, чем за тот же период 2021 года, подчёркивает издание. Индия — третья по величине страна в мире по потреблению энергоресурсов.

Financial Times отмечает, что Индия закупает нефть, от которой отказываются заказчики в Европе.

Позднее агентство Bloomberg сообщило, что целый ряд компаний из Индии закупили российскую нефть марки Urals по выгодным ценам.

Так, компания Hindustan Petroleum купила 2 млн баррелей нефти Urals с поставкой в июне. Кроме того, индийские государственные компании Mangalore Refinery & Petrochemicals и Bharat Petroleum также хотят купить российскую нефть с поставкой в мае и июне, утверждает агентство. В свою очередь, компания Indian Oil заключила сделку с «Роснефтью» на поставку 14,7 млн баррелей нефти до конца 2022 года.

Оружейный вопрос

Напомним, что Индия — один из крупнейших в мире импортёров российского оружия. Так, в начале декабря 2021 года глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев сообщил, что портфель заказов на поставку военной техники и вооружений в Индию превышает $14 млрд.

«Индия занимает высокий процент в нашем объёме поставок. Практически 25% нашего общего объёма», — рассказал Шугаев в интервью телеканалу «Россия 24» (ВГТРК).

С 1991 года Индия закупила у РФ оружия на сумму около $70 млрд, сообщали в ФСВТС.

В 2018 году в ходе переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Нарендры Моди между странами был подписан контракт на поставку пяти полков ЗРК С-400 на сумму $5,43 млрд.

Нарендра Моди и Владимир Путин

РИА Новости

© Михаил Климентьев

Кроме того, Индия закупает и сборочно производит российские танки Т-90С, истребители Су-30МКИ, совместно с Россией разрабатывает гиперзвуковую ракету «БраМос-2».

Также на территории Индии созданы совместные предприятия по выпуску автоматов Калашникова АК-203 и вертолётов Ка-226Т.

Продолжаются и политические контакты России и Индии на высшем уровне. В начале апреля Дели посетил глава МИД РФ Сергей Лавров. На встрече с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром российский министр заявил, что Москва и Дели являются друзьями.

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«Дружба — это ключевое слово, чтобы описать историю наших отношений. Они были очень устойчивыми на протяжении многих трудных периодов в прошлом, и у меня нет ни малейших сомнений, что взаимное уважение и поиск баланса интересов будут преобладать в наших отношениях и в будущем», — заявил Сергей Лавров.

Глава МИД России также поблагодарил Индию за объективную позицию по ситуации с Украиной.

«Наши западные коллеги сейчас хотели бы свести любые важные международные вопросы к кризису на Украине. Вы знаете нашу позицию. Мы ничего не скрываем и ценим, что Индия воспринимает эту ситуацию с разных сторон, а не однобоко», — подчеркнул он.

Ждут полной лояльности

Сейчас США пытаются использовать ситуацию вокруг Украины, чтобы убедить все находящиеся в контакте с ними страны перестать закупать у России энергоносители и вооружение и в ущерб национальным и экономическим интересам покупать у Америки, отметил в комментарии RT ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Блинкен, по сути, говорит: «Вы у России не покупайте, объявите ей бойкот, а покупайте у нас. Да, дороже, но зато будете настоящими союзниками». Это всё продолжение старой сказки о том, что газ и нефть у России недемократические. Цели США здесь ясны, это нанести ущерб российской экономике, ударить по её наиболее важным сегментам», — подчеркнул политолог.

Вашингтон долгое время игнорировал Индию, однако в последнее время в спешке пытается вовлечь её в зону своего влияния, напомнил Константин Блохин.

«США игнорируют политическую самостоятельность Индии, потому что хотят вовлечь эту страну в альянс против Китая и использовать её как инструмент сдерживания Пекина. Кроме того, их раздражает отсутствие лояльности со стороны Индии, что проявилось в закупке российских С-400. Теперь же Нью-Дели заключает контракты на покупку нефти из РФ», — рассказал собеседник RT.

Отсутствие полной лояльности и стопроцентной дисциплины среди союзников не устраивает США, добавил эксперт.

Заявления госсекретаря США Блинкена в контексте его встречи с главой МИД Индии в беседе с RT прокомментировал и профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров.

«Эти заявления направлены на то, чтобы третьи страны отказались от этих закупок, что якобы должно заставить Россию прекратить специальную операцию на Украине. Однако это ситуативные заявления, так как с Индией у нас долгосрочные, надёжные, перспективные контакты по всем направлениям. Администрация Байдена ошибается, пытаясь оказать давление на политическое руководство Индии. Нет никакого сомнения, что всё это делается в рамках недобросовестной конкурентной борьбы как в области энергетических поставок, так и поставок российского оружия и боевой техники», — отметил эксперт.