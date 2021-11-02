«Россия остаётся основным поставщиком»: каковы перспективы у оружейного экспорта РФ в Индию

Москва и Нью-Дели намерены подписать новые соглашения в области военно-технического сотрудничества. Об этом сообщил посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма. По его словам, за последние годы стоимость оборонных соглашений между двумя странами выросла в несколько раз. Известно, что Москву и Нью-Дели объединяют более 200 совместных оборонных проектов. По мнению экспертов, в приоритете у руководства Индии — модернизация поставленных ранее отечественных вооружений, а также закупка новых средств ПВО, авиатехники и машинокомплектов для сборки танков Т-90.

На грядущем российско-индийском саммите будут подписаны новые соглашения в сфере военно-технического сотрудничества. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма.

Также дипломат анонсировал заключение очередного плана военно-технического сотрудничества (ВТС) между двумя странами.

«Мы ожидаем заключения ряда соглашений в таких отраслях, как оборона, экономика, торговля, наука и технологии… Будет объявлен план военно-технического сотрудничества на ближайшее десятилетие — 2021—2031 годы», — сказал Варма.

Как сообщил индийский посол, за последние три года в военно-техническом сотрудничестве двух государств произошли «фундаментальные изменения». По его словам, Россия «снова стала главным партнёром Индии в оборонной отрасли».

«В 2018 году, когда я стал послом в России, суммарная стоимость оборонных контрактов между нашими странами составляла около $2—3 млрд в год. Сегодня их общая стоимость достигает порядка $9—10 млрд», — подчеркнул Варма.

«Более 200 совместных проектов»

Москву и Нью-Дели традиционно объединяют тёплые политические отношения и широкие связи по ВТС, отмечают эксперты. Россия начала поставлять военную продукцию Индии с середины 1950-х годов. По данным «Рособоронэкспорта», в настоящее время армия республики на 70% оснащена советским или российским вооружением.

ВС Индии эксплуатируют авиатехнику, танки, боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня (РСЗО), подводные лодки, корабли, огнестрельное оружие, противотанковые ракеты, разработанные либо произведённые в нашей стране.

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Военно-техническое сотрудничество между Москвой и Нью-Дели развивается на основе долгосрочных контрактов и с акцентом на локализацию производства российской техники на индийских предприятиях (Make in India).

«Текущая программа (ВТС. — RT) включает реализацию более 200 совместных проектов. Наряду с модернизацией индийского вооружения и техники советского и российского производства на территории России, создаются условия для сервисного обслуживания поставленных вооружения и техники в Индии, также развивается совместное производство образцов техники и оружия для продажи на рынках третьих стран», — говорится в материалах «Рособоронэкспорта».

Кроме того, в рамках совместного предприятия BrahMos Aerospace инженеры двух государств создают одноимённые унифицированные ракеты для оснащения Военно-воздушных сил, войск береговой обороны и флота.

Как сообщил ранее RT представитель BrahMos Aerospace Правин Патхак, на сегодняшний день усилия специалистов двух стран сосредоточены на создании ракеты нового поколения.

«Сейчас мы работаем над «БраМос-NG». Это New Generation, новое поколение. Ожидаем, что через три-четыре года выйдем на рынок с этой ракетой. Её можно будет установить на те же платформы, что и сегодня», — сказал Патхак.

Новый боеприпас будет иметь более скромные массогабаритные характеристики по сравнению с предшественником. Это позволит увеличить количество ракет, которые смогут поднимать в воздух стоящие на вооружении Индии истребители Су-30МКИ, МиГ-29 и Tejas.

Ракета BrahMos

Reuters

© Kamal Kishore

Масса ракеты «БраМос-NG» будет сокращена до примерно 1,5 тыс. кг, скорость полёта составит 3—5 Махов. На экспорт этот уникальный боеприпас будет поставляться при условии его установки на российский самолёт пятого поколения Су-57 и индийский Tejas.

Одним из крупнейших контрактов по линии ВТС двух государств остаётся поставка Индии пяти полковых комплектов (десяти дивизионов) зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф». Соответствующее соглашение было подписано в конце октября 2018 года.

Сделка была заключена в рублях. Как рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, стоимость комплектов ЗРК составила более 330 млрд рублей. На тот момент в пересчёте на американскую валюту эта сумма превышала $5 млрд.

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В начале 2020 года российская промышленность развернула изготовление элементов «Триумфа», предназначенных для экспорта в Индию. В августе на полях международного форума «Армия-2021» глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил журналистам, что работы по производству ЗРК идут по запланированному графику.

По словам главы ведомства, поставка первого полкового комплекта должна состояться в конце 2021 года. Полное выполнение Россией своих контрактных обязательств ожидается в 2025 году.

Ещё одним фундаментальным проектом между Москвой и Нью-Дели в сфере ВТС является строительство многоцелевых фрегатов проекта 1135.6 (11356).

Как сообщается на сайте «Объединённой судостроительной корпорации» (ОСК), данная военно-морская платформа предназначена для боевых действий в океанских и морских районах, а также для «отражения атак средств воздушного нападения, как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей в качестве эскортного корабля».

Основу арсенала фрегата 1135.6 составляют 8 крылатых ракет типа Club-N («Калибр-НК»), зенитные комплексы «Штиль-1», «Каштан», «Игла», 100-мм артиллерийская установка А-190Э, противолодочные средства ДТА-53-11356 и РБУ-6000.

28 октября 2021 года на ПАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» в Калининграде состоялся спуск на воду седьмого по счёту такого корабля для ВМС Индии. Судно получило название Tushil. В церемонии приняли участие индийские военные, посол республики в России и его супруга.

Напомним, что фрегат, который изготавливается на заводе «Янтарь», изначально предназначался для российского ВМФ, но из-за разрыва Киевом военно-технического сотрудничества с РФ калининградское предприятие не смогло получить силовые установки для этого корабля и двух его «близнецов».

Фрегат-невидимка ВМС Индии Tarkash, построен на российской верфи, введён в эксплуатацию в 2012 году

© Rob Powell/LNP/ZUMA Press

В итоге все три фрегата решил приобрести Нью-Дели, при этом два судна будут достроены на индийской верфи Goa Shipyard Limited. Таким образом в общей сложности Индия будет иметь в составе Военно-морских сил девять кораблей 1135.6, а у России останутся три платформы данного класса: «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров».

Активно развивается российско-индийское сотрудничество в сфере стрелкового оружия. Например, в марте 2019 года в индийском городе Корва стартовала разработка российских автоматов АК-203. На его мощностях Нью-Дели планирует выпустить более 700 тыс. единиц.

«Крупнейший покупатель»

Считается, что с 2013 года по осень 2018 года, то есть до заключения контракта по С-400, произошло снижение объёма российского оружейного экспорта в Индию.

Эксперты объясняют негативную динамику цикличностью оружейных поставок и частичными уступками в сфере передачи технологий, на которые пошли западные государства. Однако за последние годы портфель российских заказов значительно возрос.

«Здесь много самых разных причин. По поводу Индии важно понимать, что она в принципе ориентирована на диверсификацию военно-технического сотрудничества, что, правда, не отменяет её интереса к российским вооружениям и технологиям», — пояснил в комментарии RT профессор кафедры востоковедения МГИМО, доктор исторических наук Сергей Лунёв.

Так, в феврале текущего года правительство Индии решило приобрести у Москвы 21 истребитель МиГ-29 и модернизировать 59 таких самолётов. На эти цели власти планируют потратить 74,1 млрд рупий (около 71 млрд руб).

Сергей Лунёв считает, что США не станут пользоваться законом CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций») и другими механизмами для введения санкций в отношении Нью-Дели из-за крупных контрактов с Москвой по линии ВТС.

«В контексте наблюдаемого улучшения политических отношений с Индией Вашингтон вряд ли будет так давить на своего партнёра. К тому же Дели действует в своих интересах. Россия остаётся основным поставщиком вооружений. Индии невыгодно отказываться от своих обязательств по контрактам и чинить себе какие-либо искусственные преграды», — отметил Лунёв.

Танк Т-90 индийской армии

AP

© Channi Anand

В беседе с RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что Индия проявляет большой интерес к модернизации широкой номенклатуры закупленной ранее у России военной продукции. Кроме того, как прогнозирует эксперт, Нью-Дели будет продолжать приобретать у РФ средства ПВО, авиатехнику и машинокомплекты для сборки танков Т-90.

«Индия считается крупнейшим покупателем отечественного вооружения. Мы хорошо друг друга знаем, и та взаимосвязь, которая сложилась между нашими странами в области ВТС, на мой взгляд, является мощным стимулом для заключения новых контрактов по самым разным типам военной продукции», — подчеркнул Михайлов.