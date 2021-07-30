Намёк на санкции: смогут ли США заставить Индию отказаться от закупок С-400

Госсекретарь США Энтони Блинкен допустил применение санкций против Нью-Дели из-за приобретения российских зенитно-ракетных систем С-400. При этом он уточнил, что вводить рестрикции именно сейчас американская сторона не намерена. По его словам, Вашингтону «не хочется забегать вперёд». Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Соединённые Штаты призывают всех своих союзников и партнёров не использовать «российское оборудование». По мнению экспертов, США продолжат оказывать давление на Индию в надежде, что она откажется от С-400. Однако на республику это не подействует, полагают аналитики, — она завершит реализацию сделки с Россией и не станет отказываться «от выгодного соглашения ради прихотей США».

Вашингтон не исключил введения санкций против Индии за покупку российских зенитно-ракетных систем С-400. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью журналисту газеты Times of India, который спросил, как получение республикой С-400 скажется на американо-индийских отношениях, принимая во внимание закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

«Что ж, у нас свои законы, и мы будем их применять. Мы поделились с Индией нашими опасениями по данному вопросу», — отметил Блинкен.

При этом госсекретарь США уточнил, что американская сторона не намерена вводить рестрикции именно сейчас. По его словам, Вашингтону «не хочется забегать вперёд».

«Посмотрим, как будут развиваться события в ближайшие месяцы», — сказал Блинкен.

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Накануне глава Госдепа США встретился в Нью-Дели с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Как говорится в сообщении на сайте Госдепа, в рамках встречи стороны обсудили «усилия по укреплению американо-индийского глобального всеобъемлющего стратегического партнёрства».

Ранее, в марте, о покупке Индией российских ЗРК С-400 высказался глава Пентагона Ллойд Остин. Отвечая на вопрос журналиста, пытался ли министр убедить Нью-Дели «не покупать С-400», Остин сказал, что Соединённые Штаты призывают всех своих союзников и партнёров не использовать «российское оборудование».

«(Мы призываем их. — RT) отказаться от него, а также избегать любых закупок, которые могли бы повлечь санкции с нашей стороны», — подчеркнул Остин.

Напомним, осенью 2018 года Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти полков ЗРК С-400 стоимостью более $5 млрд. Поставка первого полкового комплекта намечена до конца 2021 года. По словам генерального директора «Рособороэкспорта» Александра Михеева, завершение поставок C-400 в Индию планируется в первой половине 2025 года.

В феврале прошлого года Россия начала производство С-400 для Индии. Об этом заявил глава российского Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью РИА Новости. По его словам, РФ поставит ЗРК «в сроки, предусмотренные контрактом».

Как уточнил в мае текущего года гендиректор «Рособоронэкспорта» в беседе с Интерфаксом, первые поставки С-400 индийской стороне стартуют уже в октябре-декабре.

Серия угроз

Стоит отметить, что прежняя администрация Белого дома неоднократно угрожала Индии санкциями за покупку ЗРК С-400 «Триумф».

Так, в конце июня 2019 года в Госдепартаменте США заявили, что Майк Помпео, занимавший в то время пост американского госсекретаря, намерен рекомендовать Нью-Дели подумать об альтернативах покупке российских зенитно-ракетных комплексов. Как уточнил тогда официальный представитель внешнеполитического ведомства на спецбрифинге, Вашингтон призывал Индию «отказаться от сделок с Россией, которые могут повлечь за собой введение санкций в соответствии с законом CAATSA».

В следующем месяце того же года во время конференции по безопасности, организованной исследовательским центром «Институт Аспена», глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Филип Дэвидсон сообщил, что приобретение индийской стороной С-400 — своего рода проблема для Соединённых Штатов. Он также выразил мнение, что до нахождения консенсуса с Нью-Дели в вопросе поставок российских ЗРК американской стороне нужно будет «пройти путь в десять тысяч шагов».

Reuters

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В свою очередь, министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар заявил журналистам, что Вашингтон не может диктовать Нью-Дели, как поступать в вопросе приобретения российских С-400. По его словам, Индия не хотела бы «чтобы какое-то государство говорило нам, что покупать или не покупать у России, как и чтобы какое-то государство указывало нам, что покупать или не покупать у Америки». Джайшанкар подчеркнул, что действия Индии в сфере закупки вооружений или выбора их поставщиков — «суверенное право» страны.

Позже, в январе 2020 года, США вновь заговорили о возможности введения санкций против Индии за приобретение у России С-400. В Госдепартаменте не исключили такого сценария, подчеркнув, что республика не имеет «полного иммунитета» к закону CAATSA, а индийские чиновники знают о существовании риска применения рестрикций из-за покупки российских ЗРК.

«Внутреннее дело страны»

Как отметил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, несмотря на намёки Блинкена о введении санкций против Индии и заявлений предыдущей администрации с подобными угрозами, Вашингтон вряд ли решится на такого рода шаги.

«Соединённые Штаты, несмотря на свою риторику, понимают, что ситуация вокруг С-400 для Индии отличается от истории, связанной с этими российскими ЗРК для Турции, — они не говорят прямо о введении санкций, поскольку рассматривают Индию в качестве важного союзника, который, по их мнению, может выступить некоторым противовесом Китаю», — пояснил эксперт в беседе с RT.

При этом Блохин полагает, что Вашингтон своими заявлениями «не сможет никак повлиять на решение Нью-Дели» в вопросе поставок российских зенитно-ракетных систем С-400.

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«США могут хоть каждый день заявлять о своей обеспокоенности и даже угрожать санкциями Индии, но сделка между Нью-Дели и Москвой по С-400 — внутреннее дело страны, которая имеет право покупать то оружие, которое хочет. Индия считает Россию своим союзником, у двух государств хорошие отношения, которые со временем будут только укрепляться. США не смогут вбить клин в российско-индийское партнёрство», — подчеркнул эксперт.

Тем не менее Блохин считает, что Соединённые Штаты в ближайшее время продолжат оказывать давление на Индию в надежде, что она откажется от российских ЗРК. По его словам, Вашингтон и дальше будет ссылаться на закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», под который «подгоняется всё, что не нравится США».

«Но Нью-Дели не станет отказываться от такой выгодной сделки с Россией, ведь в этом случае Индия так и не получит первоклассное и качественное оружие. Кроме того, имиджу республики будет нанесён непоправимый ущерб. Индия не хочет выглядеть как страна без суверенитета, которая отказывается от выгодного соглашения ради прихотей США», — добавил аналитик.

В свою очередь, политолог Александр Асафов заметил в беседе с RT, что полностью исключать введение санкций Соединёнными Штатами против Индии не стоит. По его словам, попытки США повлиять на решение Нью-Дели одной только риторикой могут не ограничиться.

«Сейчас Вашингтон пока только выразил свои опасения и напомнил про закон CAATSA. Но где гарантия, что позиция США останется стабильной и что после завершения первой партии поставок С-400 Индии американцы не введут рестрикции? Просто пока у Соединённых Штатов много других проблем, в частности, в Афганистане, Ираке, во взаимоотношениях с Ираном. Пока им невыгодно открывать новый политический фронт против Индии, которая рассматривается американской стороной как стратегический противовес Китаю. Однако позднее Вашингтон вполне может ввести рестрикции, которые, впрочем, не так-то и страшны Нью-Дели, у которого большой экономический потенциал», — заключил он.