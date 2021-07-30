Намёк на санкции: смогут ли США заставить Индию отказаться от закупок С-400
- AFP
Вашингтон не исключил введения санкций против Индии за покупку российских зенитно-ракетных систем С-400. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью журналисту газеты Times of India, который спросил, как получение республикой С-400 скажется на американо-индийских отношениях, принимая во внимание закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).
«Что ж, у нас свои законы, и мы будем их применять. Мы поделились с Индией нашими опасениями по данному вопросу», — отметил Блинкен.
При этом госсекретарь США уточнил, что американская сторона не намерена вводить рестрикции именно сейчас. По его словам, Вашингтону «не хочется забегать вперёд».
«Посмотрим, как будут развиваться события в ближайшие месяцы», — сказал Блинкен.
Накануне глава Госдепа США встретился в Нью-Дели с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Как говорится в сообщении на сайте Госдепа, в рамках встречи стороны обсудили «усилия по укреплению американо-индийского глобального всеобъемлющего стратегического партнёрства».
Ранее, в марте, о покупке Индией российских ЗРК С-400 высказался глава Пентагона Ллойд Остин. Отвечая на вопрос журналиста, пытался ли министр убедить Нью-Дели «не покупать С-400», Остин сказал, что Соединённые Штаты призывают всех своих союзников и партнёров не использовать «российское оборудование».
«(Мы призываем их. — RT) отказаться от него, а также избегать любых закупок, которые могли бы повлечь санкции с нашей стороны», — подчеркнул Остин.
Напомним, осенью 2018 года Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти полков ЗРК С-400 стоимостью более $5 млрд. Поставка первого полкового комплекта намечена до конца 2021 года. По словам генерального директора «Рособороэкспорта» Александра Михеева, завершение поставок C-400 в Индию планируется в первой половине 2025 года.
В феврале прошлого года Россия начала производство С-400 для Индии. Об этом заявил глава российского Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью РИА Новости. По его словам, РФ поставит ЗРК «в сроки, предусмотренные контрактом».
Как уточнил в мае текущего года гендиректор «Рособоронэкспорта» в беседе с Интерфаксом, первые поставки С-400 индийской стороне стартуют уже в октябре-декабре.
Серия угроз
Стоит отметить, что прежняя администрация Белого дома неоднократно угрожала Индии санкциями за покупку ЗРК С-400 «Триумф».
Так, в конце июня 2019 года в Госдепартаменте США заявили, что Майк Помпео, занимавший в то время пост американского госсекретаря, намерен рекомендовать Нью-Дели подумать об альтернативах покупке российских зенитно-ракетных комплексов. Как уточнил тогда официальный представитель внешнеполитического ведомства на спецбрифинге, Вашингтон призывал Индию «отказаться от сделок с Россией, которые могут повлечь за собой введение санкций в соответствии с законом CAATSA».
В следующем месяце того же года во время конференции по безопасности, организованной исследовательским центром «Институт Аспена», глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Филип Дэвидсон сообщил, что приобретение индийской стороной С-400 — своего рода проблема для Соединённых Штатов. Он также выразил мнение, что до нахождения консенсуса с Нью-Дели в вопросе поставок российских ЗРК американской стороне нужно будет «пройти путь в десять тысяч шагов».
- Reuters
- © Eduardo Munoz
В свою очередь, министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар заявил журналистам, что Вашингтон не может диктовать Нью-Дели, как поступать в вопросе приобретения российских С-400. По его словам, Индия не хотела бы «чтобы какое-то государство говорило нам, что покупать или не покупать у России, как и чтобы какое-то государство указывало нам, что покупать или не покупать у Америки». Джайшанкар подчеркнул, что действия Индии в сфере закупки вооружений или выбора их поставщиков — «суверенное право» страны.
Позже, в январе 2020 года, США вновь заговорили о возможности введения санкций против Индии за приобретение у России С-400. В Госдепартаменте не исключили такого сценария, подчеркнув, что республика не имеет «полного иммунитета» к закону CAATSA, а индийские чиновники знают о существовании риска применения рестрикций из-за покупки российских ЗРК.
«Внутреннее дело страны»
Как отметил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, несмотря на намёки Блинкена о введении санкций против Индии и заявлений предыдущей администрации с подобными угрозами, Вашингтон вряд ли решится на такого рода шаги.
«Соединённые Штаты, несмотря на свою риторику, понимают, что ситуация вокруг С-400 для Индии отличается от истории, связанной с этими российскими ЗРК для Турции, — они не говорят прямо о введении санкций, поскольку рассматривают Индию в качестве важного союзника, который, по их мнению, может выступить некоторым противовесом Китаю», — пояснил эксперт в беседе с RT.
При этом Блохин полагает, что Вашингтон своими заявлениями «не сможет никак повлиять на решение Нью-Дели» в вопросе поставок российских зенитно-ракетных систем С-400.
«США могут хоть каждый день заявлять о своей обеспокоенности и даже угрожать санкциями Индии, но сделка между Нью-Дели и Москвой по С-400 — внутреннее дело страны, которая имеет право покупать то оружие, которое хочет. Индия считает Россию своим союзником, у двух государств хорошие отношения, которые со временем будут только укрепляться. США не смогут вбить клин в российско-индийское партнёрство», — подчеркнул эксперт.
Тем не менее Блохин считает, что Соединённые Штаты в ближайшее время продолжат оказывать давление на Индию в надежде, что она откажется от российских ЗРК. По его словам, Вашингтон и дальше будет ссылаться на закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», под который «подгоняется всё, что не нравится США».
«Но Нью-Дели не станет отказываться от такой выгодной сделки с Россией, ведь в этом случае Индия так и не получит первоклассное и качественное оружие. Кроме того, имиджу республики будет нанесён непоправимый ущерб. Индия не хочет выглядеть как страна без суверенитета, которая отказывается от выгодного соглашения ради прихотей США», — добавил аналитик.
В свою очередь, политолог Александр Асафов заметил в беседе с RT, что полностью исключать введение санкций Соединёнными Штатами против Индии не стоит. По его словам, попытки США повлиять на решение Нью-Дели одной только риторикой могут не ограничиться.
«Сейчас Вашингтон пока только выразил свои опасения и напомнил про закон CAATSA. Но где гарантия, что позиция США останется стабильной и что после завершения первой партии поставок С-400 Индии американцы не введут рестрикции? Просто пока у Соединённых Штатов много других проблем, в частности, в Афганистане, Ираке, во взаимоотношениях с Ираном. Пока им невыгодно открывать новый политический фронт против Индии, которая рассматривается американской стороной как стратегический противовес Китаю. Однако позднее Вашингтон вполне может ввести рестрикции, которые, впрочем, не так-то и страшны Нью-Дели, у которого большой экономический потенциал», — заключил он.