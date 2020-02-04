В России началось производство С-400 для Индии

В России началось производство зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» для Индии, заявил глава российского Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Концерн ВКО «Алмаз-Антей» приступил к изготовлению системы С-400 для Индии, и Россия поставит С-400 Индии в сроки, предусмотренные контрактом», — заявил он РИА Новости.

Мантуров подчеркнул, что Россия и Индия выполняют все взятые обязательства в рамках заключённого между странами контракта о поставках С-400.

«Добавлю, что идёт работа и по созданию учебного центра в Индии», — сообщил министр.

В конце ноября в «Рособоронэкспорте» заявили, что поставка пяти полков C-400 в Индию завершится в первой половине 2025 года.

Контракт на поставку С-400 на сумму более $5 млрд был подписан в ходе переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в Нью-Дели в октябре 2018 года.

Военный эксперт, экс-начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылёв в беседе с Nation News оценил заявление главы МИД Индии Субраманиама Джайшанкара о том, что США не могут указывать индийской стороне, закупать военную технику у России или нет.