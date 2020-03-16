Россия поставит Индии С-400 до конца 2024 года

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев заявил, что Россия до конца 2024 года поставит Индии все предусмотренные контрактом системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400.

«Реализация контракта идёт по графику. Поставка первого полкового комплекта намечена до конца 2021 года. Все системы планируем поставить до конца 2024 года», — приводит Интерфакс его слова.

При этом он не исключил, что поставка может произойти и раньше.

По его словам, в рамках контракта локализация производства в Индии не предусмотрена.

Ранее президент Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал о ключевых российско-индийских проектах по линии военно-технического сотрудничества (ВТС).