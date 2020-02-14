Глава ОСК рассказал о ключевых российско-индийских проектах

Президент Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал о ключевых российско-индийских проектах по линии военно-технического сотрудничества (ВТС).

«На сегодняшний день это программа модернизации лодок проекта 877, которую мы ведём достаточно активно с индийским заказчиком. Второй момент — это, конечно, серии фрегатов 11356, которые строятся впервые на территории Индии, и, конечно же, это наша перспективная тема, в которую мы очень верим. Это лодка проекта 75I», — отметил Рахманов в беседе с телеканалом «Звезда».

Он также добавил, что в будущем ОСК планирует раскрыться не только как производитель вооружения, но и как компания, которая выполняет гражданские функции, которых на море будет становиться с каждым годом всё больше.

Ранее военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с радио Sputnik прокомментировал начало производства зенитно-ракетных систем С-400 для Индии.