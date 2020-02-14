Глава ОСК рассказал о ключевых российско-индийских проектах

Короткая ссылка
Президент Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал о ключевых российско-индийских проектах по линии военно-технического сотрудничества (ВТС).
Глава ОСК рассказал о ключевых российско-индийских проектах
  • @mod_russia
  • Twitter

«На сегодняшний день это программа модернизации лодок проекта 877, которую мы ведём достаточно активно с индийским заказчиком. Второй момент — это, конечно, серии фрегатов 11356, которые строятся впервые на территории Индии, и, конечно же, это наша перспективная тема, в которую мы очень верим. Это лодка проекта 75I», — отметил Рахманов в беседе с телеканалом «Звезда».

Он также добавил, что в будущем ОСК планирует раскрыться не только как производитель вооружения, но и как компания, которая выполняет гражданские функции, которых на море будет становиться с каждым годом всё больше.

Ранее военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с радио Sputnik прокомментировал начало производства зенитно-ракетных систем С-400 для Индии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить