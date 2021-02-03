От истребителей до бронетехники: какое оружие представила Россия на выставке Aero India 2021

В Индии начала работу международная выставка Aero India 2021, на которой Москва представила свои новейшие разработки. Среди них — истребитель пятого поколения Су-57, самолёт поколения 4++ Су-35, многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35Д, вертолёт Ка-226Т, ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», бронемашины К-16 и К-17 на платформе «Бумеранг». Индия остаётся крупнейшим покупателем российского вооружения и, по прогнозу экспертов, сохранит этот статус в обозримой перспективе. Наибольший интерес у Нью-Дели и других стран Юго-Восточной Азии, как считают аналитики, вызывают продукция отечественной авиапромышленности, средства ПВО и бронетехника.

В индийском Бангалоре стартовала международная авиационно-космическая выставка Aero India 2021. Свою продукцию на ней представляют 78 иностранных компаний, включая российские предприятия под брендом «Рособоронэкспорта» (входит в «Ростех»).

Москва отправила в Бангалор широкую линейку современных образцов летательных аппаратов, зенитных комплексов и бронетехники. В общей сложности «Рособоронэкспорт» демонстрирует гостям выставки более 200 моделей продукции военного назначения.

«Уникальные боевые свойства»

Своеобразные хедлайнеры российской экспозиции — многофункциональный самолёт пятого поколения Су-57Э, многоцелевой сверхманёвренный истребитель поколения 4++ Су-35 и двухместный фронтовой истребитель МиГ-35Д.

Су-57 — самая современная воздушная боевая платформа России. Для собственных нужд Минобороны РФ до 2028 года закупит 76 единиц. Одновременно Москва готова поставлять машину в экспортной модификации партнёрам по военно-техническому сотрудничеству (ВТС).

В частности, в августе 2019 года образец Су-57 продемонстрировали турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Презентацию лично провёл российский лидер Владимир Путин во время МАКС-2019. Тем не менее, по данным СМИ, первым покупателем уникального истребителя станет Алжир.

«Если говорить о Су-57Э, то во многих странах интерес к этому самолёту высокий, поскольку он обладает уникальными боевыми свойствами и лётно-техническими характеристиками», — отметил в недавнем интервью ТАСС директор по международному сотрудничеству и региональной политике «Ростеха» Виктор Кладов.

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По мнению пилотов, по ряду ключевых характеристик Су-57 превосходит зарубежные самолёты пятого поколения. Как заявил ранее в интервью RT военный лётчик 1-го класса Владлен Руссанов, российский самолёт, в отличие от американского F-35, не имеет ограничений по боевому применению.

В свою очередь, Су-35 признаётся экспертами как один из лучших в мире самолётов четвёртого поколения. На сегодняшний день контракты на поставку этих машин заключены с Китаем, Индонезией, Египтом и Алжиром. От реализации экспортных контрактов на поставку Су-35 «Рособоронэкспорт» в ближайшие годы планирует выручить более $7 млрд.

Главными достоинствами Су-35, помимо сверхманёвренности, считаются способность обнаруживать и сопровождать до 34 целей на дальности до 400 км, увеличенный ресурс конструкции, высокая боевая нагрузка, эффективные навигационные средства и комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

По-своему уникальна и представленная на Aero India 2021 модификация нового истребителя МиГ-35Д, которую отличает двухместная компоновка. Этот самолёт является дальнейшим развитием популярного семейства МиГ-29М/М2. В двухместном варианте истребитель может применяться как для боевых, так и для учебных задач.

«Многофункциональные истребители МиГ-35/35Д предназначены для уничтожения различных воздушных целей, поражения подвижных и неподвижных наземных (надводных) целей с применением управляемого и неуправляемого вооружения днём и ночью, в простых и сложных метеоусловиях», — говорится в материалах «Рособоронэкспорта».

Из вертолётной техники на выставке в Бангалоре показан лёгкий многоцелевой Ка-226Т. Традиционная для ОКБ Камова соосная схема расположения винтов позволила сделать машину достаточно компактной. Российский вертолёт может подниматься в воздух и приземляться на площадки в условиях городской застройки и в горной местности.

Важное преимущество Ка-226Т заключается в модульном принципе конструкции, что позволяет легко преобразовывать машину в одну из пяти модификаций: пассажирскую, транспортную, медицинскую, полицейскую и поисково-спасательную.

Нью-Дели заинтересован в развёртывании производства Ка-226Т на своей территории. В настоящее время вопросами локализации выпуска этой машины занимается российско-индийское предприятие Indo-Russian Helicopters Limited (IRHL).

На сайте «Ростеха» говорится, что из демонстрируемой «Рособоронэкспортом» продукции на Aero India 2021 большой интерес в Азиатско-Тихоокеанском регионе вызывают модернизированный боевой вертолёт Ми-28НЭ, военно-транспортные вертолёты Ми-171Ш и Ми-17В-5, разведывательно-ударный Ка-52, вертолёт радиолокационного дозора Ка-31, БПЛА «Орион-Э» и «Орлан-10Е».

«Ценный источник технологий»

В классе средств ПВО «Рособоронэкспорт» представил на индийской выставке зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1», получивший боевое крещение в Сирии при обороне авиабазы Хмеймим от БПЛА и снарядов реактивных систем залпового огня боевиков.

Особенность «Панциря» заключается в размещении на одной платформе зенитного и артиллерийского вооружения. Малогабаритные ракеты поражают цели на дальних расстояниях, а автоматические 30-мм пушки расстреливают объекты на ближних подступах.

ЗРПК способен обнаруживать вражеские цели в радиусе 36 км и поражать их на дальности до 20 км. В боекомплект ракетного арсенала входят 12 зенитных боеприпасов, пушечного — 1400 снарядов.

Кроме того, на Aero India 2021 «Рособоронэкспорт» впервые представил зарубежной публике бронетранспортёр К-16 и боевую машину пехоты К-17 на перспективной колёсной платформе «Бумеранг».

Как заявил Виктор Кладов, шасси «Бумеранг» отличают высочайшие боевые и эксплуатационные возможности. По его словам, платформа является хорошей базой для создания новых машин и размещения различного типа вооружений и оборудования.

Также из наземной техники в Бангалоре будут показаны образцы защищённого санитарного транспорта «Линза» и семейства бронеавтомобилей «Тайфун» К-63968 и К-53949.

В «Ростехе» отмечают сохраняющийся высокий спрос на российскую продукцию военного назначения, в том числе со стороны Нью-Дели. По данным госкорпорации, доля отечественного вооружения в индийской армии превышает 70%. Республика остаётся крупнейшим партнёром РФ по линии ВТС.

Так, Индия активно эксплуатирует истребители Су-30МКИ и МиГ-29, военно-транспортные вертолёты Ми-17, танки Т-90, дизель-электрические подлодки проекта 877. Крупнейшим за последние годы стал контракт на поставку в Индию отечественной системы ПВО С-400 «Триумф». К 2024—2025 годам Нью-Дели получит все пять полков, заказанных у РФ.

Машины с пусковыми установками С-400

РИА Новости

© Александр Гальперин

В беседе с RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин отметил, что Москву и Нью-Дели связывают необычайно интенсивные контакты по линии ВТС. На протяжении десятилетий Индия проявляет огромный интерес к российской авиатехнике, танкам и средствам ПВО.

«Индия и Россия в хорошем смысле этого слова сильно зависят друг от друга. Наша страна является очень ценным источником технологий и комплектующих для индийской армии и оборонно-промышленного сектора. Большую помощь Россия оказывает Индии в сфере обслуживания военной техники», — отметил Подберёзкин.

По словам эксперта, в Нью-Дели ценят высокое качество российской продукции военного назначения в сочетании с приемлемой ценовой политикой. Эксперт прогнозирует, что в ближайшее время Индия может заключить с Москвой контракты на поставку партии Су-57, некоторых образцов военно-морской техники и комплектов для сборки Т-90.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко также не исключает подписания новых оружейных сделок между Москвой и Нью-Дели. В комментарии RT эксперт подчеркнул, что Россия зарекомендовала себя как надёжный и ответственный партнёр.