Индия решила купить 400 российских танков Т-90С

Вооружённые силы Индии решили закупить ещё 400 российских танков Т-90С, производимых в стране по лицензии.

Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

«Приняли решение индийские вооружённые силы об увеличении закупки танков Т-90С, которые они производят по лицензии, а мы в прошлом году подписали лицензионное соглашение дополнительное на продление лицензии до 2028 года, ещё на 400 штук», — цитирует его ТАСС.

Ранее Шугаев заявил, что Россия до конца 2024 года поставит Индии все предусмотренные контрактом системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400.