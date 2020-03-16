Индия решила купить 400 российских танков Т-90С

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Вооружённые силы Индии решили закупить ещё 400 российских танков Т-90С, производимых в стране по лицензии.
Индия решила купить 400 российских танков Т-90С
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

«Приняли решение индийские вооружённые силы об увеличении закупки танков Т-90С, которые они производят по лицензии, а мы в прошлом году подписали лицензионное соглашение дополнительное на продление лицензии до 2028 года, ещё на 400 штук», — цитирует его ТАСС.

Ранее Шугаев заявил, что Россия до конца 2024 года поставит Индии все предусмотренные контрактом системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400.

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