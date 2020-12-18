«Ни один другой лёгкий танк такого не может»: в чём уникальность российской самоходки «Спрут-СДМ1»
Российский лёгкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» успешно прошёл государственные испытания, в ходе которых продемонстрировал высокие водоходные качества в акватории Чёрного моря и доказал свою надёжность на плаву, сообщили в пресс-службе корпорации «Ростех».
«Испытания подтвердили, что машина способна без подготовки преодолевать водные преграды при волнении моря до трёх баллов, вести на плаву стрельбу и легко выходить на неподготовленный берег», — говорится в релизе.
Как пояснил индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев, в ходе испытаний лёгкий танк подвергся экстремальным проверкам в среде, где температура воздуха превышала +40 °С. По его словам, в начале 2021 года стартуют испытания машины в условиях низких температур.
Каждый этап проверок предусматривает стрельбовые испытания. По их результатам конструкторской документации на «Спрут-СДМ1» должна быть присвоена литера «О1», позволяющая приступить к серийному производству машин, отмечают в «Ростехе».
«Плавающий танк обладает высоким для машин данного класса уровнем защиты. Малый вес и способность преодолевать водные преграды на плаву обеспечивают высокий уровень проходимости. Он способен вести боевые действия в условиях высокогорья и жаркого тропического климата», — сообщается на сайте госкорпорации.
Уникальный вид боевой техники
«Спрут-СДМ1» представляет собой обновлённую версию авиадесантируемой самоходной противотанковой пушки СПТП 2С25 «Спрут-СД», выполненной на базе узлов и агрегатов от БМП-3 и БМД-4М. Над машиной работали специалисты КБ Волгоградского тракторного завода (ВгТЗ), екатеринбургского ОКБ-9 (сейчас — «Завод №9») и ЦНИИТОЧМАШ (Подольск).
Разработка «Спрут-СД» стартовала в середине 1980-х годов, но затянулась в 1990-е. В 2005 году после проведения дополнительных испытаний на ВгТЗ было развёрнуто серийное производство машины, а 9 января 2006 года Минобороны РФ официально приняло самоходку на вооружение.
- Стрельба из самоходки «Спрут-СД»
- РИА Новости
- © Евгений Биятов
«Спрут-СД» предназначен для оснащения подразделений ВДВ. На театре военных действий возможности машины позволяют бороться с танками, бронемашинами, живой силой противника и разрушать инженерные фортификации в любое время суток.
На самоходку установлена 125-мм пушка 2А75 скорострельностью семь выстрелов в минуту и боекомплектом в 40 снарядов. Также самоходка вооружена танковым пулемётом Калашникова (ПКТМ) калибра 7,62 мм на 2 тыс. патронов.
В боекомплект входит достаточно широкий спектр боеприпасов. Самоходка может вести огонь подкалиберными, кумулятивными и осколочно-фугасными снарядами, а также управляемыми противотанковыми ракетами.
Как отмечают эксперты, «Спрут-СД» — представитель уникального вида боевой гусеничной техники. Обладая сопоставимой с танком огневой мощью, эта самоходка гораздо мобильнее и манёвреннее.
По объективным причинам «Спрут-СД» уступает тяжёлым гусеничным машинам по уровню защищённости: скромная толщина брони объясняется требованиями к массе — более тяжёлую машину будет невозможно десантировать с воздуха, говорят специалисты.
«Спрут-СД» — это авиадесантируемая и плавающая машина. Ни один другой лёгкий танк, если посмотреть западные разработки, такого не может. Благодаря таким возможностям он очень сильно выигрывает, получает значительное преимущество», — заявил в беседе с RT военный эксперт Алексей Хлопотов.
Модернизация «Спрут-СД», как отметил аналитик, продиктована необходимостью улучшения ходовых качеств и замены электронной начинки — прежде всего прицельного комплекса и системы управления огнём.
«Обладает высоким экспортным потенциалом»
Из информации «Ростеха» следует, что «Спрут-СДМ1», как и предшествующая модель, оснащён 125-мм пушкой. Изменения коснулись лёгкого вооружения. В арсенал обновлённой машины входят 7,62-мм дистанционно управляемая пулемётная установка и 7,62-мм спаренный пулемёт.
«Спрут-СДМ1» получил программно-технический комплекс и высокоавтоматизированную цифровую систему управления огнём, которая обеспечивает обнаружение, распознавание и уничтожение целей как на месте, так и в движении.
- Плавающий танк «Спрут-СДМ1»
- © rostec.ru
По данным Минобороны РФ, «Спрут-СДМ1» оснащён новым двигателем, прицельным оборудованием и средствами связи, которые интегрированы в единую систему управления тактического звена.
«Это будет одна из первых современных разработок, созданных в интересах артиллерийских и противотанковых подразделений ВДВ, которая значительно увеличит живучесть и огневую мощь десанта», — отмечали в ведомстве.
«Спрут-СДМ1» может действовать в условиях высокогорья и жаркого тропического климата, а также десантироваться из кораблей. На текущий момент аналогов российской гусеничной машины нет. Помимо ВДВ, самоходка может использоваться подразделениями морской пехоты и сухопутных войск.
«Модернизированный лёгкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» стал подвижнее за счёт установки двигателя, трансмиссии, узлов ходовой части, информационно-управляющей системы шасси… Аналогов «Спрут-СДМ1» в мире не существует, и потому она обладает высоким экспортным потенциалом», — сказал в августе 2020-го первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков.
По словам Алексея Хлопотова, наиболее подходящий зарубежный регион эксплуатации самоходки «Спрут-СДМ1» — Юго-Восточная Азия, где достаточно много горных массивов, рек и островов.
«То, что самоходку стали называть лёгким плавающим танком, объясняется главным образом рыночным позиционированием, современным трендом, который позволит вывести машину на экспортные рынки. По существу, разницы между тем, как называть «Спрут», нет. В России эта машина может в перспективе пополнить парк морской пехоты, заметно усилив её ударную мощь», — сказал Хлопотов.
Похожего взгляда на будущее «Спрут-СДМ1» придерживается и кандидат военных наук Сергей Суворов. В комментарии RT эксперт отметил, что в перспективе бронемашина может поступить на вооружение морской пехоты РФ и армейских частей зарубежных государств.
«Эта машина изначально создавалась как авиадесантируемая установка для ВДВ, но, по сути, получился лёгкий плавающий танк с мощным вооружением, который может оказывать хорошую огневую поддержку подразделениям десанта, морской пехоты, сухопутных войск. При этом «Спрут-СДМ1» можно доставить в любую точку Земли. Это очень серьёзное конкурентное преимущество российской самоходки», — подчеркнул Суворов.
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