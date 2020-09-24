На учениях «Кавказ-2020» впервые десантируют десять бронемашин БМД-4М

На учениях «Кавказ-2020» Воздушно-десантные войска России впервые сбросят с самолётов Ил-76МД сразу десять новейших боевых машин БМД-4М. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

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РИА Новости

«В рамках СКШУ «Кавказ-2020» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области впервые будет проведено десантирование парашютным способом из пяти самолётов военно-транспортной авиации Ил-76МД парашютно-десантной роты в составе десяти боевых машин десанта БМД-4М», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства. В Минобороны также подчёркивают, что десантирование пройдёт в общем боевом порядке соединения с применением систем, специально разработанных для новейшей боевой техники ВДВ. Российский лидер Владимир Путин в пятницу, 25 сентября, посетит ЮФО, где пройдёт основной этап учений «Кавказ-2020».