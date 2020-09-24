Путин посетит учения «Кавказ-2020»

Российский лидер Владимир Путин в пятницу, 25 сентября, посетит ЮФО, где пройдёт основной этап учений «Кавказ-2020». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Как отмечается, этап учений пройдёт на полигоне Капустин Яр.

«25 сентября президент России совершит рабочую поездку в Южный федеральный округ, где на полигоне Капустин Яр состоится основной этап стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020», — говорится в сообщении.

21 сентября в России начались командно-штабные учения «Кавказ-2020», в которых задействованы около 80 тыс. человек, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортёров, а также до 250 танков.

Позднее, как передавало ФАН, в Краснодарском крае в рамках учений «Кавказ-2020» бойцы ВДВ отработали защиту от морского десанта.

Подробнее об учениях — в материале RT.