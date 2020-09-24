Путин посетит учения «Кавказ-2020»
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- РИА Новости
Как отмечается, этап учений пройдёт на полигоне Капустин Яр.
«25 сентября президент России совершит рабочую поездку в Южный федеральный округ, где на полигоне Капустин Яр состоится основной этап стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020», — говорится в сообщении.
21 сентября в России начались командно-штабные учения «Кавказ-2020», в которых задействованы около 80 тыс. человек, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортёров, а также до 250 танков.
Позднее, как передавало ФАН, в Краснодарском крае в рамках учений «Кавказ-2020» бойцы ВДВ отработали защиту от морского десанта.
Подробнее об учениях — в материале RT.