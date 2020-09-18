В ходе российско-белорусских учений десантники отработали манёвр «Танковая карусель»

В рамках российско-белорусских учений «Славянское братство — 2020», стартовавших 14 сентября, российские и белорусские десантники отработали на полигоне Брестский тактику противодействия террористам.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Участники учений отработали «Танковую карусель». Это упражнение не позволяет противнику навести прицел на боевую машину и даёт возможность экипажам сменить позицию или пополнить боекомплект.

Российские и белорусские десантники отрабатывают тактику противодействия террористам. В настоящее время разворачивается первая фаза манёвров, военнослужащие занимаются слаживанием подразделений.

Российско-белорусские учения «Славянское братство — 2020» стартовали 14 сентября. В манёврах задействованы военнослужащие Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ России и отдельного десантно-штурмового соединения Сил специальных операций Республики Беларусь.

Как сообщала ранее ОТР, в Курганской области экипажи вертолётов «Терминатор» отдельного транспортного авиационного полка Центрального военного округа отработали подавление огневых точек условного противника.