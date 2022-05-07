В ДНР сообщили о возможном нахождении на «Азовстали» старших офицеров из других стран

Советник главы правительства ДНР Ян Гагин сообщил о возможном нахождении на «Азовстали» старших офицеров из других стран. Об этом информирует РИА Новости.

«Я в любом случае могу подтвердить наличие там старших офицеров иностранных государств, прежде всего европейских государств», — сказал он.

По его словам, об этом говорят члены нацбатальона «Азов», те, кто сдался в плен, и гражданские лица, покинувшие территорию завода.

Также он считает, что об этом могут косвенно свидетельствовать попытки представителей других стран деблокировать азовцев на «Азовстали».

Гагин также ответил на вопрос, из каких стран могут быть наёмники. По его словам, это, «предположительно, Соединённые Штаты, Великобритания, Франция — как минимум».

Ранее официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил о возможном нахождении на «Азовстали» отставного генерала канадской армии.