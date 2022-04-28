В Кремле напомнили, что Путин ясно обозначил позицию по эвакуации из «Азовстали»

В ситуации вокруг эвакуации с территории завода «Азовсталь» обсуждать нечего: гражданские выходят, а военные складывают оружие, президент России Владимир Путин ясно сказал об этом, сообщил ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что Киев «готов к неотложным переговорам» по поводу эвакуации с «Азовстали».

«Президент сказал вполне ясно: гражданские могут выйти и пойти в любую сторону. Военные должны сложить оружие и тоже выйти. Им сохранят жизнь. Всем раненым и больным окажут медицинскую помощь. Что может быть темой для переговоров в этом случае?» — сказал представитель Кремля.

В ходе переговоров с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем Владимир Путин отметил, что если на заводе есть гражданские люди, то «военнослужащие украинской армии обязаны их выпустить», иначе они действуют, как террористы ИГИЛ* в Сирии.

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что остающиеся на «Азовстали» украинские силовики не доверяют Киеву и просят об эвакуации в Турцию.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.