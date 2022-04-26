Путин сравнил удерживающих гражданских на «Азовстали» украинских военных с террористами
- РИА Новости
- © Илья Питалев
«Мы слышим от украинских властей, что там (на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе. — RT) есть гражданские люди. Но тогда военнослужащие украинской армии обязаны их выпустить. Или они тогда действуют, как террористы во многих странах мира, как ИГИЛ* в Сирии, прикрываясь гражданским населением», — заявил Путин.
Он также напомнил, что завод «Азовсталь» полностью изолирован, там не ведутся боевые действия.
«Мы с ними в контакте. С теми, кто сидит там, в подземельях «Азовстали», — уточнил Путин.
21 апреля Путин приказал отменить штурм промышленной зоны «Азовстали».
При этом он приказал «заблокировать промышленную зону так, чтобы муха не пролетела».
В Минобороны России позднее заявили, что все остатки украинских боевиков «Азова» вместе с иностранными наёмниками из США и Европы на территории «Азовстали» надёжно заблокированы.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.