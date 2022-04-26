Путин сравнил удерживающих гражданских на «Азовстали» украинских военных с террористами

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Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем сравнил украинских военных, удерживающих гражданских лиц на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, с террористами.
Путин сравнил удерживающих гражданских на «Азовстали» украинских военных с террористами
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«Мы слышим от украинских властей, что там (на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе. — RT) есть гражданские люди. Но тогда военнослужащие украинской армии обязаны их выпустить. Или они тогда действуют, как террористы во многих странах мира, как ИГИЛ* в Сирии, прикрываясь гражданским населением», — заявил Путин.

Он также напомнил, что завод «Азовсталь» полностью изолирован, там не ведутся боевые действия.

«Мы с ними в контакте. С теми, кто сидит там, в подземельях «Азовстали», — уточнил Путин.

21 апреля Путин приказал отменить штурм промышленной зоны «Азовстали».

При этом он приказал «заблокировать промышленную зону так, чтобы муха не пролетела».

В Минобороны России позднее заявили, что все остатки украинских боевиков «Азова» вместе с иностранными наёмниками из США и Европы на территории «Азовстали» надёжно заблокированы.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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