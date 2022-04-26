Пушилин: украинские силовики на «Азовстали» просят об эвакуации в Турцию
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По его словам, украинские силовики пытаются связаться как с силами ДНР, так и с российскими военными и стараются «торговаться, как им лучше сдаться».
«Требуют или просят, непонятно, как правильно. Киеву они не особо доверяют. У них в последних просьбах идёт эвакуация не в Киев, не на часть, подконтрольную Украине, а они хотят в Турцию», — цитирует его ТАСС.
Как отметил Пушилин, они хотят якобы в Турции разоружиться.
«Предлагают: «Мы с оружием выйдем, доплывём до Турции, а там разоружимся». Вот то, что звучит», — рассказал руководитель ДНР.
Ранее в Минобороны России сообщили о срыве Украиной эвакуации с «Азовстали» в Мариуполе.