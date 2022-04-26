Пушилин: украинские силовики на «Азовстали» просят об эвакуации в Турцию

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» заявил, что остающиеся на «Азовстали» украинские силовики не доверяют Киеву и просят об эвакуации в Турцию.

По его словам, украинские силовики пытаются связаться как с силами ДНР, так и с российскими военными и стараются «торговаться, как им лучше сдаться».

«Требуют или просят, непонятно, как правильно. Киеву они не особо доверяют. У них в последних просьбах идёт эвакуация не в Киев, не на часть, подконтрольную Украине, а они хотят в Турцию», — цитирует его ТАСС.

Как отметил Пушилин, они хотят якобы в Турции разоружиться.

«Предлагают: «Мы с оружием выйдем, доплывём до Турции, а там разоружимся». Вот то, что звучит», — рассказал руководитель ДНР.

Ранее в Минобороны России сообщили о срыве Украиной эвакуации с «Азовстали» в Мариуполе.