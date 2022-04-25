В Минобороны России сообщили о срыве Украиной эвакуации с «Азовстали» в Мариуполе
- РИА Новости
- © Илья Питалев
«Несмотря на проявленную Российской Федерацией исключительно гуманную инициативу по эвакуации мирных граждан с территории металлургического комбината «Азовсталь», киевские власти сегодня снова цинично сорвали проведение этой гуманитарной операции», — сказал Мизинцев на брифинге.
По его словам, на момент 20:00 мск 25 апреля 2022 года предлагаемым гуманитарным коридором никто не воспользовался.
Ранее стало известно, что военные России и ДНР прекратят любые боевые действия 25 апреля в 14:00 мск для выхода гражданских лиц, в том числе рабочего персонала, женщин и детей, о якобы нахождении которых на территории комбината «Азовсталь» заявляют украинские власти.